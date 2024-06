Feijóo exige a un Sánchez "cada vez más debilitado" que "termine la legislatura a la mayor brevedad"

El Partido Popular se siente muy reforzado después del resultado de las elecciones europeas. La victoria en las urnas les resarce, en parte, del shock que vivieron el pasado 23J, cuando a pesar de ganar los comicios se quedaron sin poder gobernar. Hasta tal punto interpretan el veredicto de los electores como un censura a Pedro Sánchez, que hoy han salido todos en bloque a pedir la convocatoria de elecciones generales al dar por liquidada la legislatura.

"En las condiciones de Sánchez no debió empezar esta legislatura nunca y, tal y como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad", ha dicho Alberto Núñez Feijóo ante la plana mayor del PP, que este martes ha reunido a su Comité Ejecutivo Nacional en la sede del partido de la calle Génova.

Un encuentro que se ha celebrado en un ambiente casi de euforia, con la presencia de todos los presidentes autonómicos presumiendo de datos. El partido ha recibido al presidente del PP entre sonoros aplausos, que han sido correspondidos con palabras de agradecimiento por haber conseguido "un resultado explícito que acreditase la diferencia con el PSOE y "diera como claro ganador al PP".

Discurso optimista en medio de las dificultades

Feijóo ha hablado ante los suyos de un "Sánchez más debilitado", al que ya no le sirve absorber a sus socios para medirse con el PP, y que ve cómo también sus aliados pierden apoyos en las urnas, precisamente por acercarse al presidente. "El discurso del miedo ya no funciona, ya no cuela", ha proclamado el líder del PP.

Frente a un Gobierno asediado por los casos de corrupción, sin apoyo social suficiente, con el incendio político declarado en Cataluña, la Ley de Amnistía y sin PGE, Feijóo ha augurado que "el cambio está más cerca que nunca", aunque ha advertido de que al PSOE "sólo le queda la baza de la división de la alternativa", en referencia a los intentos de Sánchez por alentar formaciones como la de Alvise para fragmentar más aún el espacio del a derecha.

En contraposición a los discursos que vienen pronunciado en los últimos meses, muy duros y tajantes contra Sánchez, Feijóo ha querido hoy introducir más optimismo al hablar de "generar ilusión" y "confianza" entre los españoles, para presentarles una alternativa "sólida, seria y constructiva" que acabe que la división de los bloques en la sociedad promovida por el presidente del Gobierno.

Aunque el líder del PP ha augurado que al Gobierno le queda poco recorrido, ha admitido que la convocatoria de elecciones depende en la práctica de "lo que quieran los independentistas", señalando a Carles Puigdemont como la persona que puede decidir dejar caer o no a Sánchez, quien "cada vez les resulta más inútil", a la vista de lo ocurrido ayer en la Mesa del Parlamento catalán que se ha configurado con mayoría independentista.