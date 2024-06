ERC exige una reducción de controles para reconocer los títulos no universitarios de los inmigrantes en España

ERC quiere dar paso a un sistema de reconocimiento urgente de los títulos no universitarios de los inmigrantes que llegan a España. Quiere que se genere un protocolo que acelere los trámites y que, de ese modo, los extranjeros que llegan a nuestro país incrementen sus posibilidades de colocación laboral cualificada. Entre las medidas se encontraría la eliminación del rechazo de esos títulos por silencio administrativo.

Las exigencias de ERC al Gobierno son dos. La primera "actualizar y adaptar al modelo educativo del siglo XXI el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios, simplificando los requisitos, la documentación académica necesaria y eliminando el silencio administrativo negativo". Y eso supondría que si, hasta ahora se negaban los títulos por silencio administrativo, ya no sería así. La segunda exigencia pasa por "dictar instrucciones y criterios interpretativos para asegurar una actuación más eficiente de las Administraciones con competencia en materia de homologación y convalidación de títulos no universitarios".

Se trata de un plan de reforma "del plazo de homologación y convalidación de las titulaciones no universitarias, para su debate en instancia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes". Y allí se explica que "una de las consecuencias de la globalización actual es la movilidad de las personas, ya sea por motivos laborales, educativos o de subsistencia". "Esta nueva realidad conlleva que uno de los procedimientos necesarios para tener una vida digna sea el incremento de las homologaciones, convalidaciones o equivalencias de titulaciones académicas universitarias y no universitarias", señalan los de Oriol Junqueras o Gabriel Rufián.

¿A quiénes afecta?

Su documento señala que, "en esta situación se encuentran personas inmigrantes que necesitan obtener reconocimiento de los estudios que han realizado en su país de origen, así como personas que, cada vez más, optan por realizar parte de su ciclo educativo en otros países". Y explica que "la normativa básica que regula la homologación de títulos no universitarios es el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios. Este Real Decreto no ha sido objeto de actualización desde su publicación".

Para ERC, "esta falta de actualización ha provocado que el trámite de homologación de títulos no universitarios no se haya adaptado a la realidad actual del sistema educativo ni a aspectos tan importantes como la educación a distancia, la movilidad del alumnado o el Espacio Europeo de Educación". Y el artículo 11 del Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios, establece que "la resolución de los expedientes se producirá en el plazo máximo de tres meses. En pleno siglo XXI, con un mundo con herramientas digitales que son la expresión de la capacidad de agilizar la información y los procedimientos, no se entiende que uno no pueda conseguir la resolución de un expediente de homologación o convalidación de sus títulos académicos antes de tres meses", afirman los separatistas. "No obstante, este plazo no se cumple en muchos casos y el mismo Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes advierte y recuerda que transcurrido este plazo la petición se entenderá desestimada por silencio administrativo. En la práctica, esto implica que mucha gente se ve obligada a reiniciar los procedimientos, pagar más tasas y en algunos casos encontrarse con problemas derivados del incumplimiento de la Administración", denuncia ERC.