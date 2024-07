Sumar vuelve a tirar de guerracivilismo y pide ahora exhumar a los almirantes de la "Desbandá" en 1937

Cuando no es Franco, es Primo de Rivera. Cuando no, el Valle de los Caídos y, si no, alguna exhumación más o menos mediática. Y, como ahora, las portadas se centran en Begoña Gómez, David Sáve a tirar de guerracivilismo y pide ahora exhumar a los almirantes de la "Desbandá" en 1937nchez, Koldo y demás integrantes del PSOE, pues Sumar ha decidido salir al quite pidiendo la exhumación de los tres almirantes de la conocida como "Desbandá" de 1937, un bombardeo del ejército franquista en la carretera de Málaga a Almería.

"Exhumación de militares de la armada vinculados a la masacre de la «desbandá» y retirada de símbolos contrarios a la memoria del panteón de Marinos Ilustres de San Fernando". Este es el título del plan de Sumar. Y las medidas que incluye son las siguientes: "Realizar la exhumación de los tres almirantes, Juan Cervera, Francisco Moreno y Salvador Moreno, del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Cádiz, por su implicación directa en el golpe de Estado de julio de 1936 en la rebelión en las Bases Navales y Arsenales de Ferrol y Cádiz, y en la represión posterior llevada a cabo, además de la comisión de crímenes de guerra derivados, al menos, de su participación directa o indirecta en la Masacre de la Carretera Málaga-Almería, llevada a cabo el 8 de febrero de 1937, así como por su participación en la represión llevada a cabo durante la dictadura franquista". La segunda medida pasa por "hacer efectiva la inmediata retirada del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando Cádiz de cualquier elemento contrario a la memoria democrática, especialmente en los que se realicen menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias nazifascistas durante la Segunda Guerra Mundial".

Cambio en el foco de atención

En resumen, Sumar quiere ahora llevar el foco de atención al panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, que se encuentra situado dentro del recinto denominado Población Civil de San Carlos, junto a la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando (Cádiz) para proceder a inspeccionar allí los supuestos incumplimientos de la Ley de Memoria Democrática.

Esa sede "alberga en su interior un cementerio militar, en el que, como tal, se pueden ver lápidas que en su inmensa mayoría no contienen restos mortales; es decir, son recordatorias, mientras las tumbas y mausoleos sí contiene restos mortales", afirma Sumar en su texto. "En este Panteón se encuentran los restos mortales del Almirante Juan Cervera Valderrama, el Almirante Francisco Moreno Fernández y el Almirante Salvador Moreno Fernández, todos ellos participes de la sublevación militar del 36 y el régimen franquista, implicados directamente en el golpe del general Mola, dirigiendo la rebelión en la Base Naval y el Arsenal de Ferrol, participado en la represión indiscriminada y directamente en los crímenes de guerra cometidos, ocupando los más altos cargos de la marina de guerra franquista", según el mismo documento.

"Debemos tener en cuenta que las carreras profesionales de estos militares parten de un comportamiento desleal e ilícito, de su traición a la legalidad republicana. Es decir, parten de la máxima vergüenza que puede perpetrar un militar; quebrantar su promesa o juramento de acatar las leyes, en este caso promesa de fidelidad a la República para defenderla y servirla bien: «Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas». En ese sentido, debe significarse que los tres almirantes fueron expulsados de la Armada por el legítimo gobierno de la II República", señala Sumar.

Y por eso reclama "realizar la exhumación de los tres almirantes, Juan Cervera, Francisco Moreno y Salvador Moreno, del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Cádiz".