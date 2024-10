El Gobierno no retirará la reforma que beneficia a 41 etarras mientras miente sobre su contenido

El Gobierno que habla de "máquina del fango" y acusa al resto de difundir "fake news", consiguió este martes batir un record de tergirversaciones, medias verdades y mentiras totales a la hora de defenderse de temas como Begoña Gómez o las enmiendas introducidas en el Congreso y que permitirán reducir las penas a 41 etarras que cumplieron parte de sus penas en el exterior.

La ministra Pilar Alegría asegurba que es "una transposición de una directiva que es indiscutible en derecho comunitario". Esto en parte es cierto ya que la norma que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó y fue aprobada por el Consejo de Ministros tenía como objetivo reformar la ley orgánica que regula el "intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea". Lo que obvia es que las consecuencias sobre las penas a los etarras se introdujeron vía enmiendas en el Congreso y que el cambio en el cómputo de penas no está en la directiva comunitaria.

Alegría aseguraba que "un informe del Consejo de Estado" , fechado el 12 de diciembre de 2023, que "avala por unanimidad la ley". Es decir: vuelve a ignorar las enmiendas que se introdujeron en la Comisión de Justicia nueve meses más tarde: el día 10 de septiembre del 2024. Además, el órgano consultivo no se pronuncia sobre las incorporaciones que luego se hacen en el trámite parlamentario.

Los cambios que se introdujeron, con las enmiendas de Sumar, era la derogación de la disposición adicional única y el artículo 14.1 de la ley, con efecto directo en el cómputo de las penas. Ahí es donde radica el cambio y que el Gobierno no quiere evaluar. Alegría aseguraba que "este proyecto de ley ha sido dialogado y hablado en comisión y en pleno" pero, en ningún momento, se mencionaron las consecuencias que tendría sobre las penas de los etarras que habían cumplido parte de sus penas en Francia.

Sí acertaba Alegría al asegurar que "no ha habido ninguna enmienda ni ningún veto a este proyecto de ley" en el Senado. Más discutible era su afirmación cuando afirmaba que "este texto es literal al del consejo de ministros del 2014 por parte del señor Rajoy". Esto es una media verdad ya que, en 2010, el Ejecutivo popular aprobó una transposición similar pero, al percatarse del cambio que podría tener sobre los presos etarras, introdujo una enmienda en el Congreso y cambió el texto. Similar a lo que ahora ha hecho el Ejecutivo pero a la inversa.

La ministra no se pronunciaba en ningún momento sobre si estaba de acuerdo o no con las consecuencias que tendrán estas enmiendas y que supondrán reducir las penas a decenas de etarras como Txapote. Ahora, con esta proposición ya en el Senado sólo el Gobierno tiene capacidad para cambiarla, si decide retirarla, pero Moncloa no daba muestras de ello. En su lugar, Alegría prefería atacar a la oposición por retrasar al viernes el pleno en el que se votará.

"Que el PP deje de engañar y de mentir. No hay ningún tipo de error, ni de fallo", terciaba en otro momento. "ETA acabó hace 13 años lo que fue una victoria de toda la sociedad española y en nombre del Gobierno les exijo que dejen de usar de esa forma tan partidista y obscena lo que tanto daño hizo al pueblo español ", añadía elevando la voz mientras califica de "indigno" que el PP "utilice el terrorismo" para "tapar su vacío de propuestas y su vacío de liderazgo".