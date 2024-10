La onda expansiva de Aldama llega a Montero: otro negociador clave del rescate de Air Europa era su cargo en la SEPI

Por ahora ya han salido los nombres de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Javier Hidalgo y Begoña Gómez en una u otra fase de las negociaciones o reuniones relacionadas con el periodo de preparación del rescate a Air Europa. Pero hay otro nombre, de momento bajo parapeto, pero que es obvio que está en las negociaciones: el de María Jesús Montero. Y es que las menciones son permanentes a otra persona: Bartolomé, el vicepresidente de la SEPI, que fue el gestor real del rescate. Y se trata de un cargo de dependencia directa de la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Es decir, de María Jesús Montero.

El informe de la UCO destaca que, "en este sentido, ya a finales del mes de agosto y a fecha 27 de agosto de 2020, ALDAMA le trasladaba a HIDALGO que ÁBALOS se encontraba en la SEPI con el objeto de impulsar el rescate de Air Europa: "(...) El jefe está en SEPI con las otras dos para lo nuestro", le dijo.

Un día más tarde, el 28 de agosto de 2020, "HIDALGO trasladó a través de un mensaje de voz que KOLDO le había dicho que ese día le llamaría para darle las novedades sobre el acuerdo. Sin embargo, HIDALGO aludió que se habría comprometido con su círculo cercano a poner una solución a la situación de la empresa y ahora nadie le contestaba". Estaba preocupado y tenía prisa por saber que le daban un rescate que, hay que recordar que incluyó en las negociaciones a medio Gobierno, incluido el "1" (Pedro Sánchez) y que no estaba ni solicitado formalmente: se solicitó el 10 de septiembre por primera vez (luego, para colmo, se modificó la petición).

Reunión de Aldama con Koldo, Ábalos, Saura y Bartolomé

"El día 31 de agosto de 2020, en otro audio, HIDALGO le traslada a ALDAMA que había vuelto a hablar con KOLDO y habían quedado en reunirse el miércoles junto a otras personas, entre otros, ÁBALOS, SAURA y BARTOLOMÉ". Pedro Saura era secretario de Estado del Ministerio de Ábalos. Y Bartolomé era el vicepresidente de un organismo de dependencia directa de Hacienda, de Montero. Y es impensable que tuviera presencia en las reuniones sin pleno conocimiento de Montero.

Aldama estaba nervioso: "Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque no te localizó. He hablado con Koldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo. Entonces, nada, yo voy a ir mañana por la tarde a Madrid para estar a primera hora el miércoles. El miércoles en Madrid, ¿vale? No tengo cobertura porque hay un vendaval aquí hoy de la hostia, entonces ya te digo. Ya si no ya mañana hablamos y nada, me ha dicho Koldo que estás tranquilo, que tal cual. (…)". Y la reunión "habría tenido lugar "enfrente de casa del jefe" a las 20:00", según el sumario.

Aldama tranquilizó a Hidalgo: "Sé que es difícil pero estate tranquilo dentro del estrés lo vamos a sacar adelante ya lo verás tú lo ves todo negro pero se está empujando duro y con lo de hoy es determinante. Un abrazo, descansa".

Y, días más tarde, el 4 de septiembre de 2020, vuelve a aparecer Bartolomé: "ALDAMA remitió a HIDALGO la siguiente captura de pantalla de su conversación vía WhatsApp con ÁBALOS, donde este último dejaba constancia de que, en el contexto del rescate a Ari Europa, tenía línea directa con BARTOLOMÉ, Vicepresidente de la SEPI". Y, "unos días más tarde, el 10 de septiembre de ese año, ALDAMA comunicaba a la secretaria de HIDALGO, que el rescate estaría aprobado, si bien finalmente no fue hasta el día 3 de noviembre cuando se publicó en Acuerdo de Consejo de Ministros por una cuantía de 435 millones de euros".