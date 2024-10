Feijóo dice que "cómo no va a respaldar a Ayuso" y da por "suficientemente explicada" la reacción del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "respaldo" a Isabel Díaz Ayuso, tras su negativa a acudir a Moncloa para ser recibida por Pedro Sánchez. A la salida de un acto organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, Feijóo respondía a las preguntas de la prensa sobre si "respalda a la presidenta de Madrid". "¡Cómo no voy a respaldar a Ayuso!", decía después de que los medios intentaran hasta en tres ocasiones arrancarle una declaración. "Por supuesto", inistía.

"Cuando no hay noticias hay que inventarlas", reprochaba a la prensa. Preguntado anteriormente por si mantiene sus palabras de que "es un error que Ayuso no vaya a Moncloa", el líder del PP se ha limitado a responder que "todo está dicho" y "explicado". "Todo está suficientemente explicado", "no podemos explicarlo mejor" repetía en varias ocasiones ante la insistencia de los periodistas, a los que esquivaba en un primer momento a su llegada al acto.

El PP informó ayer de que la presidenta de Madrid llamó a Feijóo, horas antes de anunciar su negativa, para comunicarle su decisión y éste le transmitió su "comprensión", aunque mantiene sus declaraciones en El Mundo. Ayer, el portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró en Antena 3 que él iría a Moncloa, donde pidió "preservar la institucionalidad".

El gesto de apoyo de Ayuso a Feijóo

Declaraciones muy escuetas de Feijóo, que opta por eludir el asunto, al tiempo que Ayuso comparecía en una entrevista en Cope para explicar su negativa, sin entrar tampoco en polémicas con la dirección nacional del PP, a la que ayer mostró su respaldo en su primera crisis interna por el error con ETA, cuando invitó al portavoz parlamentario, Miguel Tellado, a acudir a su Ejecutiva.

Durante su discurso en el Ateneo, Feijóo ha comenzado haciendo una férrea defensa de la institucionalidad que hay que mantener para tener "una nación vigorosa". "Instituciones respetadas y respetables", ha dicho durante su intervención, donde ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por la corrupción que le acecha, y por su debilidad parlamentaria.