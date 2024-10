Las seis diferencias entre Ayuso y Sánchez: "Mi novio no va a Sol a hacer negocios, su mujer sí a La Moncloa"

La de este lunes fue una jornada frenética, de gran intensidad política. A primera hora la Comunidad de Madrid emitía un comunicado en el que anunciaba que Isabel Díaz Ayuso rechazaba la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acudir a la reunión bilateral programada para este viernes en el Palacio de La Moncloa.

En paralelo, y según adelantaba El Mundo, el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, iniciaba una batalla legal contra el jefe del Ejecutivo y su ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por tacharle de "delincuente confeso". No obstante, y a pesar de este paso de González Amador, Bolaños volvió a referirse a él en los mismos términos este lunes. "¿Cómo quiere que le llamemos? En castellano es delincuente confeso", reiteró. Las acusaciones tanto del presidente como de distintos ministros y cargos socialistas de los últimos días también han ido dirigidas hacia la presidenta madrileña.

De hecho, uno de los motivos esgrimidos por Díaz Ayuso para declinar el encuentro fue precisamente esto. "Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados. Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas, en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior".

El comunicado enfureció al Ejecutivo. Fuentes de La Moncloa afirmaron que "no participar es una irresponsabilidad y una dejación de funciones" porque "los madrileños merecen que sus necesidades sean escuchadas" y trataron de enfrentarla con el líder del PP recordando que Alberto Núñez Feijóo había pedido a sus presidentes autonómicos que acudieran a la cita con Sánchez. Algo que también se apresuraron a apuntar desde Génova.

"Feijóo es comprensivo con las motivaciones de Isabel, comprende sus circunstancias porque Sánchez la ha llamado corrupta a ella y delincuente a él", manifestaron en el PP. Aunque Feijóo también "mantiene todo lo que dijo" en El Mundo, cuando aseguró que "si un presidente no acude a La Moncloa, comete un error. Ayuso conoce bien su responsabilidad", añadieron rotundas a Libertad Digital. Misma línea argumental fue la utilizada públicamente por el portavoz popular Borja Sémper.

Incluso Vox salió a criticar la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso no se achantó y, durante el acto de presentación de la exposición Bolivariano en la Puerta del Sol, explicó de forma nítida las razones que le han llevado a tomar esta decisión a la vez que arremetió contra el presidente del Gobierno.

Las seis diferencias con Sánchez que destaca Ayuso

Entre otras cosas, recordó que a diferencia de Pedro Sánchez ella sí tiene unos Presupuestos aprobados en la Comunidad de Madrid; que a diferencia de Sánchez, ella acude "siempre cuando se convoca" el Debate del estado de la región, en cambio, el presidente "en seis años ha ido una vez" al Debate sobre el estado de la Nación; que a diferencia de Sánchez, que "perdió en las urnas", ella tiene mayoría absoluta; que a diferencia de Sánchez, que "ha cambiado ya 44 veces de ministros", ella tiene "un gobierno estable"; que a diferencia de Sánchez, que "está siendo investigado por todos los organismos", su Gobierno no está cercado por la corrupción. "Y, desde luego, mi pareja no va a la Puerta del Sol a hacer negocios. La suya sí, a La Moncloa, que es donde nacen todos los negocios que están investigándose", zanjó.

¿Y qué opina de las últimas acciones judiciales llevadas a cabo por su pareja?, le preguntaron. "El novio de Ayuso se defiende solo", contestó pero "está siendo utilizado como rehén político para asustar o pretender que la gente en la calle piense ‘todos son iguales’. Y quiero dejar bastante claro que esto no tiene nada que ver", afirmó.

"No puede el presidente del Gobierno llamar delincuente a un ciudadano por más que sea la pareja sentimental de un adversario político y que esto le salga gratis, como al fiscal general del Estado tampoco. Porque si ya nos acostumbramos, como a lo venezolano, que el fin justifica los medios y que, por tanto, el que está en el Gobierno puede hacer lo que sea con los poderes del Estado contra los adversarios políticos, si a esto nos acostumbramos, nos vamos todos a casa, se cierran los parlamentos y que se quede eternamente un régimen", añadió tajante.

Ayuso no ocultó su indignación y hondo pesar. "Levan un año utilizando todos los poderes del Estado para intentar desguazar a una persona en su ámbito laboral, han cogido todos sus datos, se han personado partidos políticos que ya han sido incluso expulsados de la causa y trocean por todos los medios de comunicación sus negocios, dónde va, dónde deja de ir… No hay derecho a hacer esto con esta persona", lamentó.

Para la presidenta madrileña, el delito cometido por González Amador es ser su "pareja", "ya está condenado" de antemano. "Es todo una barbaridad", exhaló. "Y que el presidente llame delincuente a una persona que se enfrenta a una posible multa de Hacienda, que esto se tenga que asumir cada día, me parece muy fuerte". En este punto, subrayó: "Yo desde luego quiero dejar muy claro otra vez que el novio de Ayuso no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, cosa que sí hace la mujer del presidente, Begoña Gómez, y es por lo que está siendo investigada".

"Ni éramos pareja ni se ha oficializado la relación"

"Lo que le pasa al novio de Ayuso no tenía relación conmigo, porque ni siquiera éramos pareja. Pero da igual, lo intentan siempre enfangar todo". Y ahora Sánchez, "como le han denunciado por calumniar, intentará trasladar que esta persona se lo merecía; a lo chavista: ‘se lo merecía’". "No, no - replicó la presidenta- es que usted no puede rebasar los límites del Estado de derecho por muy presidente que sea, ni su fiscal, ni los ministros…".

Y, volviendo a dejar de manifiesto la indignación pero también la frustración que este asunto le provoca, preguntó: "¿Alguien se puede imaginar lo que es esto todos los días, 22 ministros, la Delegación del Gobierno, todos los cargos públicos que tienen por España contra un señor cuya relación no ha sido oficializada, que no le he presentado en ningún lado porque he mantenido siempre un respeto absoluto por las formas y mi vida personal? ¿Será comparable lo mío y lo suyo?".

"Mientras haya democracia en España"

Por último, la jefa del Ejecutivo regional reiteró que Alberto González Amador "es una persona que jamás ha trabajado en la Comunidad de Madrid ni con la Comunidad de Madrid. Y, por cierto, ha trabajado en muchos sitios pero ha pagado siempre sus impuestos en España", lanzó en referencia al hermano de Pedro Sánchez.

Y casi a modo a desahogo personal concluyó: "No tiene nada que ver así que si intentan llevarnos a la misma fábrica del ‘todos somos iguales’, a mí por lo menos me quedarán unos micros y libertad, mientras haya democracia en España, para decir lo que creo. Y, por supuesto, confío en la justicia para todo lo demás, todavía sí".