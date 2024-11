La periodista que difundió la noticia de los dos DNI del juez Peinado dice llegar a RTVE para "combatir los bulos"

La Comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados continúa este miércoles evaluando a los candidatos para el nuevo Consejo de Administración de RTVE que el Gobierno ha pactado con sus socios de espaldas al principal partido de la oposición. Tras la comparecencia de José Pablo López, el nombre que suena con más fuerza para la presidencia, así como de la socialista Rosa León o a la hasta ahora jefa de prensa de Bolaños, Esther de la Mata, esta mañana le ha tocado el turno a Angélica Rubio, asistente personal y de prensa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Conocida tertuliana de izquierdas y directora de El Plural -el medio que publicó la noticia sobre los dos DNI del juez Peinado-, Rubio se ha permitido, sin embargo, dar toda una lección sobre la necesidad de tener "información de interés público veraz y contrastada" y combatir "la desinformación y los bulos que hacen un daño enorme a las sociedades democráticas"; un alegato que Vox no ha podido ni ha querido pasar por alto.

El rapapolvo de Vox

"Es difícil de asimilar que la propongan a usted, ya que la ley que regula RTVE dice que la cadena pública debe fomentar una información rigurosa e independiente, y usted ha demostrado durante su etapa profesional que no es ni independiente ni rigurosa", le ha espetado el diputado Manuel Mariscal, quien le ha reprochado su particular currículo, más allá de su labor durante el Gobierno de Zapatero.

"Usted participa en tertulias de televisión donde utiliza argumentos que suelen ser similares a los posicionamientos y argumentarios que se escriben en Ferraz. Además, dirige un medio digital, El Plural, que publicado informaciones falsas en numerosas ocasiones; la última ocasión y la más conocida fue la publicación de que el juez Peinado tenía dos DNI, algo que se ha demostrado que es falso. Usted no contrastó esa información", ha denunciado Mariscal.

La versión de Ángelica Rubio

Sabedora de que dicho escándalo podría enturbiar su evaluación, Rubio ha sacado un aluvión de papeles que traía guardados en una carpeta: "Como sabía que era probable que ustedes sacaran esta información, la he traído y la vamos a repasar". La periodista se ha defendido alegando que El Plural "jamás publicó que el juez Peinado tuviera dos DNI", sino que "el juez Peinado figura con dos DNI distintos como propietario de varios inmuebles, que no es lo mismo".

Rubio culpa así de toda la polémica al Registro de la Propiedad con el que, sin embargo, no contrastó la información hasta que la noticia había calado en la población y la izquierda la había utilizado ya para sembrar dudas sobre el magistrado que investigaba los casos de corrupción que salpican a Sánchez y a su mujer. Aun así, la hasta ahora directora de El Plural -que asegura que ya ha dimitido para centrarse en RTVE- sigue sin asumir responsabilidades: "Lo lógico es que se hubiera abierto una investigación de cómo es posible que en un cuerpo como el del Registradores de la Propiedad pase a esto, pero no pasó nada, porque fue hecho mucho más fácil lanzarse contra El Plural".

Más allá de esta polémica, Rubio ha confirmado que dejará todas las tertulias, algo a lo que está literalmente obligada, ya que el decreto aprobado por el Gobierno impone una dedicación exclusiva a todos los miembros del Consejo de Administración de RTVE a cambio de un jugoso sueldo que hasta ahora no existía.

Canales regionales en RTVE

En cuanto a las propuestas de cara a su mandato, la candidata del PSOE ha coincidido con José Pablo López -nombrado también por los socialistas- en la necesidad de impulsar canales regionales dentro de RTVE que puedan competir con las televisiones autonómicas, ya que, "según Google, hay una tendencia a volver a lo local" y "hay territorios donde hay un especial sentimiento identitario".

"Es muy importante, para que la corporación cumpla con los valores constitucionales, que cuide los territorios, sus valores culturales y las lenguas del Estado español. Y, además, creo que RTVE puede competir, porque todos sabemos los niveles de audiencia que tienen las televisiones públicas autonómicas en los territorios donde hay lengua propia", ha dicho poniendo como ejemplo desde TV3 a la televisión gallega o Canal SUR.

Sí a las "productoras amigas"

Por último, y también en la misma línea que el resto de los candidatos impulsados por el Gobierno y sus socios, la hasta ahora directora de El Plural ha defendido la utilización del personal y los recursos propios de RTVE, pero sin renunciar a la externalización de contenidos, precisamente la clave que muchos ven detrás de este nuevo consejo que, tal y como denuncian los sindicatos independientes, solo busca seguir repartiendo dinero a "productoras amigas".

"Yo siempre he defendido la colaboración público-privada, y no solamente en el campo audiovisual", ha dicho la que fuera asistente personal y de prensa de Zapatero. "Sinceramente se lo digo: yo no creo que sea malo que TVE contrate producción externa. Si lo hace el resto de las cadenas, ¿por qué va a competir la corporación con una mano atada a la espalda?", se ha preguntado antes de pedir a todos los diputados que abandonen "posturas talibanes" en este sentido.

Según ha defendido, esta externalización permitirá a la corporación seguir accediendo a "productos de calidad y de audiencia", porque, aunque esta no tenga que ser la prioridad, ha insistido, "si no te ve nadie, no eres útil y si no te escucha nadie, no eres útil"; un mantra que también repitió el martes José Pablo López y que, visto lo visto, se convertirá en la línea argumental del Gobierno.