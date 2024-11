Así hablaba Jésica, la novia de Ábalos, a la trama: "Holiiiii", "prefiero otro móvil" y "el mes está en descubierto"

La novia de José Luis Ábalos, Jésica, ha dejado un amplio reguero de conversaciones con la trama del caso PSOE. Desde quejarse de determinadas condiciones de la casa que le pagaban en un edificio emblemático de Madrid, hasta saludos como "holiiiii", pasando por peticiones permanentes como "el mes está en descubierto". Ella comenzaba las conversaciones con un "holi". Las continuaba con reclamaciones de un "IPhone de otro modelo" o "suena una alarma en la nevera" y las concluía con charlas eternas sobre pagos, según ella, pendientes.

Jésica R.G. contaba con un ático pagado por la trama en el centro de Madrid y en un edificio emblemático. El propio Víctor de Aldama se encargó durante meses de abonar el alquiler del apartamento en el que vivía la novia de Ábalos. El pago superó los 85.000 euros a razón de una renta mensual de 2.700 euros a lo largo de un total de 32 mensualidades.

Conversaciones de Jessica con Aldama

Una de las conversaciones con Aldama comenzó en abril de 2021 con el clásico "holiiiii", para dar paso a un "decirte sólo q me han llamado de Home Select q no se pueden poner en contacto con Alberto y está el mes al descubierto".

Por lo visto, todas las gestiones contaban con personas encargadas: "Les he dicho q le vuelvan a llamar él porq yo acabo de volver de viaje y hace semanas q no hablamos". Punto.

Por el camino hubo otro mensaje con un archivo en alusión a "Home Club Arreglo". Y Aldama no dejaba de asentir, confirmado que arreglaría todo: "Me dice la empresa que lo alquila una chica, que hablé con ella, que ahora mismo no hay ningún problema. Pero también llamé a Alberto y cuando me mande el justificante te digo algo más".

Y había más, tal y como señala el informe de la UCO, tuvo dos cargos públicos consecutivos: uno dependiente del departamento ministerial de Ábalos, el otro de la SEPI, que es Hacienda -María Jesús Montero- . "Para contextualizar la posición de JÉSICA, y siguiendo con las evidencias halladas en la conversación de KOLDO, el día 23 de febrero de 2021, éste recibe un pantallazo de ÁBALOS de una conversación mantenida con JÉSICA, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días", describe la UCO.

Contratos públicos

Ese contrato era de un primer enchufe público. "KOLDO, conocedor de la circunstancia, le responde que 'hay que pasar a otro sitio y luego vuelve. Lleva 18 meses', y ÁBALOS le contesta: 'Díselo', todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor JÉSICA como auxiliar administrativa para INECO, empresa de ingeniería dependiente del MITMA". El MITMA era el ministerio de Ábalos, así que el sueldo es público y pagado con presupuestos públicos.

"Dando continuidad a su situación laboral, JÉSICA firma el 2 de marzo de 2021 un nuevo contrato con la empresa pública TRAGSATEC, dependiente de la SEPI, por un período de 6 meses", señala el sumario del caso PSOE-Koldo. Con lo que los enchufes fueron dos. TRAGSATEC es una filial del Grupo Tragsa que depende directamente de la SEPI. La SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), "un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial" e integrada en el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, el mismo departamento que se encargó mayoritariamente del rescate a Air Europa, empresa que tenía como asesor a Víctor de Aldama y que mantuvo reuniones con la mujer del presidente en la sede de Globalia en las fechas previas y posteriores al citado rescate.