Ribera reaparece en la SER y asegura que tuvo que llamar cuatro veces a Mazón, pero él lo niega

La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dado sus primeras declaraciones diez días después del caos provocado por la DANA en la Comunidad Valenciana –entre otros territorios— para atacar al presidente valenciano, el popular Carlos Mazón. "La pregunta es ¿funciona el señor Mazón?", se ha cuestionado.

"La pregunta no es si funciona, o no, el estado autonómico, sino si funciona o no el señor Mazón o si Feijóo está de acuerdo con lo que hace Mazón", ha espetado la vicepresidenta tercera del Gobierno presidido por Pedro Sánchez en sus primeras declaraciones tras la catástrofe del pasado 29 de octubre. De esta forma se ha pronunciado la cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del pasado 9 de junio al ser preguntada sobre la eficacia del Estado de las autonomías tras la gestión de la DANA en una entrevista concedida a la Cadena SER.

En esta misma línea, ha defendido la decisión del Ejecutivo de no plantear el estado de alarma pese a sus críticas a la gestión del Gobierno de la Generalidad Valenciana, ya que, a su juicio, no era una buena opción tomar el control de la situación una vez que "el operativo autonómico está sobre el terreno".

El mensaje del PP es "enormemente miserable"

Respecto al mensaje que ha publicado por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en el que denunciaba que Ribera "no merece representar a España en la Comisión Europea –donde entrará formando parte del Gobierno de Von der Leyen—" porque "no estaba en el comité de crisis improvisado por Moncloa" para tratar la catástrofe; la dirigente socialista ha tachado el comentario de "enormemente miserable".

Teresa Ribera no merece representar a España en la Comisión Europea.

No estaba en el comité de crisis improvisado por Moncloa. El 28 de octubre estaba en París; 29 y el 30 no tuvo agenda pública.

Este es su nivel de implicación en la catástrofe natural que afectó a nuestro país. — González Pons (@gonzalezpons) November 8, 2024

De hecho, ha explicado que, a su juicio, el PP está llevando a cabo una estrategia con dos finalidades: que "el Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera" cuente con "descrédito" en Europa y lanzar un mensaje de "no se salva nadie" de la clase política, ha dicho antes de recalcar la disponibilidad que, según ha mantenido", ha tenido el Gobierno frente a la DANA.

Llamó cuatro veces a Mazón

Uno de los aspectos más polémicos de la entrevista es que la dirigente socialista ha recordado que el día en el que se comienzan a producir las diferentes riadas en territorio valenciano ella se encontraba fuera de España y que es avisada de la situación por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán –que fue alertado por la Generalidad para preguntar por el estado de las presas—.

Tras este aviso por parte del secretario de Estado, la ministra ha contado que llamó "hasta cuatro veces" al líder de los populares valencianos hasta que obtuvo respuesta por su parte. Así, ha relatado que en su "corta" conversación Mazón dijo que "iba todo bien" pero que esa tarde "se había precipitado todo" antes de colgar asegurando que la volvería a llamar, algo que no hizo.

Asimismo, la ministra ha defendido la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar –que no avisó verbalmente de la gravedad de la situación hasta cerca de las 20 horas de ese martes, según ha explicado la Generalidad— y la de la Agencia Metereológica Española (Aemet). "A mí me preocupa cómo una alerta tan grave como la que teníamos puede ser considerada por alguien como que no es relevante", ha apostillado.

Sin embargo, sólo unos minutos después de la entrevista Mazón ha negado que esto ocurriese y ha mostrado un SMS que parece respaldar su versión de los hechos.

Basta de manipulaciones.

Este SMS, a las 20:20h después de enviar la alerta y sin cobertura en el CECOPI.

Eso es lo que ocurrió. https://t.co/UYJ16JlPOa pic.twitter.com/VtX36bENTU — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) November 8, 2024

En un mensaje en su cuenta de X dice que "basta de manipulaciones" y muestra un mensaje de la vicepresidenta e el que no hay ninguna mención a las llamadas fallidas y, al contrario, le cuenta que están siguiendo la situación y le pide que le diga "cualquier cosa en la que podamos ayudar".