El periódico del bulo de los dos DNI del juez Peinado, al rescate de Sánchez: "Los mensajes de Lobato salvan a Moncloa"

Mientras toda la prensa coincide en apuntar que la declaración de Juan Lobato ante el Supremo complica el horizonte judicial del Gobierno en el caso de la filtración del novio de Ayuso, un periódico emerge como salvavidas de Moncloa. Se trata de El Plural, el mismo diario que la jefa de Gabinete de Óscar López utilizó el pasado 14 de marzo como coartada para que no pareciera que el polémico correo electrónico venía de la Fiscalía.

"Los mensajes entre Lobato y Sánchez Acera salvan a Moncloa de la vía judicial", titula este sábado el periódico dirigido hasta hace unas semanas por Angélica Rubio, hoy premiada por el PSOE con un sueldo de más de 100.000 euros en el Consejo de Administración de RTVE y artífice del bulo de los dos DNI del juez Peinado.

Ya ayer, el periodista que destapó el escándalo advertía de cuál sería la estrategia a seguir por el Gobierno y, a juzgar por esta primera entrega de El Plural, no parece desencaminado. "Ahora Moncloa va a buscar a un ‘periodista’ que diga que fue él quien dio al Gabinete de Presidencia el documento secreto antes de publicarlo, pero todos sabemos de dónde salió el mail. La prensa no filtra al Gobierno, es al revés", escribía este viernes en su cuenta de X Javier Chicote.

Ahora Moncloa va a buscar a un "periodista" que diga que fue él quien dio al Gabinete de Presidencia el documento secreto antes de publicarlo, pero todos sabemos de dónde salió el mail. La prensa no filtra al Gobierno, es al revés. — Javier Chicote Lerena 🗞️ (@ChicoteLerena) November 29, 2024

Los mensajes de la discordia

Según El Plural, los mensajes hallados en el móvil de Juan Lobato "demuestran que la filtración del correo entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que investiga dos delitos fiscales cometidos por el empresario Alberto González Amador no salieron de Moncloa". Para ello, se aferra a la parte en la que el líder del PSM pregunta a Pilar Sánchez Acera cómo tienen la carta y la aludida responde: "Porque llega, la tienen los medios".

La jefa de Gabinete de Óscar López no es capaz, sin embargo, de precisar en ese momento el origen del documento y, acto seguido, le dice a Lobato: "Vamos a verlo, para que estés más respaldado", ya que el hoy dimitido no quiere que parezca "que me la ha dado la Fiscalía". La fontanera de Moncloa se interesa así por saber con cuánto tiempo cuenta antes de comparezca en la Asambla y le asegura que "va a salir antes".

Finalmente, Sánchez Acera le termina enviando la noticia ya publicada en El Plural. "Ya está", le informa a las 9:29. Y adjunta un orden muy clara de lo que le debe decir a Ayuso: "Usted dijo ayer que era una inspección a lo bestia. Usted debe mentir por corrupción a lo bestia y mentirosa salvaje".

La justificación de El Plural

Pese a la estrategia que se aprecia detrás de esta cadena de mensajes, El Plural se esfuerza por justificar a Moncloa: "La fotografía que envía Pilar Sánchez Acera viene de los medios, por lo que la vía judicial sobre el hecho de que, además de los investigados de Fiscalía por esa filtración, se pudiera imputar a alguien de Moncloa nace muerta. ¿Y por qué? Pues porque aunque Sánchez Acera dijera qué medio de comunicación fue quien le pasó la copia del correo, una vez el juez del Supremo Ángel Hurtado cite al periodista, éste se acogerán a su derecho constitucional a no revelar las fuentes, por lo que esa linea de investigación llegará a una vía muerta".

Con este argumentario, la advertencia de Chicote cobra más fuerza si cabe y todo parece indicar que El Plural, a cuya directora ya ha premiado el PSOE con un jugoso salario en RTVE, se consolidará como ese salvavidas necesario para ayudar a Moncloa a capear uno de los episodios más turbios de los últimos meses. No en vano, no es la primera vez que este periódico sale en auxilio del Gobierno. En la memoria de todos, el bulo con los dos DNI del juez Peinado para tratar de desacreditar al magistrado que acorrala en los tribunales a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La nueva pirueta de El Plural llama más la atención si cabe no solo porque todo el mundo ha podido leer ya el contenido de los polémicos mensajes, sino porque parece quedarse solo en la férrea defensa de Moncloa. Ni siquiera eldiario.es, fiel escudero de Sánchez, hace suyo el argumentario del Gobierno: "La documentación que el exdirigente del PSOE madrileño ha entregado al juez demuestra que no exhibió los emails con la confesión de Alberto González hasta que los revelaran varios medios, pero no aclara por qué los tenía una asesora de Moncloa media hora antes de que fueran publicados".