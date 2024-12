El PSOE coloca como director de 'El Plural' a un cargo orgánico del partido muy próximo a Sánchez Acera

En pleno escándalo por las filtraciones de los correos del abogado del novio de Ayuso, el PSOE ha colocado al frente de El Plural a José María Garrido, periodista que ha ejercido como secretario de Organización y director de Comunicación del PSOE en San Sebastián de los Reyes y que, según las fuentes consultadas por Libertad Digital, podría seguir ejerciendo como tal. Prueba de ellos es que, en las fotografías colgadas hace apenas dos semanas en las redes sociales del propio PSOE-M, se le puede ver en primer plano, junto al exalcalde y portavoz, Narciso Romero, y al ya dimitido Juan Lobato en un acto con vecinos de la localidad.

Se da la circunstancia de que el nuevo director del periódico —que el sábado se quedaba solo asegurando que "los mensajes entre Lobato y Sánchez Acera salvan a Moncloa"— pertenece, además, al área de influencia de la que fuera jefa de Gabinete de Óscar López. No en vano, el PSOE de Alcobendas —municipio separado de San Sebastián de los Reyes por una sola calle— está dirigido por Rafael Sánchez Acera, hermano de la susodicha, quien también habría sido concejal de esta localidad hasta el año 2007.

La maniobra no vendría sino a apuntalar la naturaleza socialista de un medio que practica la defensa continua del Gobierno y que hasta hace unas semanas estaba dirigido por Angélica Rubio, exasesora de Zapatero y hoy premiada con un cargo en el Consejo de Administración en RTVE, con un sueldo que superará los 100.000 euros.

Además de aparecer salpicado de lleno por el escándalo de las filtraciones —fue el medio al que Sánchez Acera aludió para convencer a Juan Lobato de que utilizara el famoso correo en la Asamblea—, El Plural también es el periódico que difundió el bulo sobre los dos DNI del juez Peinado para tratar de desacreditar la investigación contra Begoña Gómez.

Un socialista condenado por el Supremo

José María Garrido Poyatos, más conocido como Chema Garrido, lleva años vinculado a El Plural, en cuyo organigrama ya aparece como director. Sin embargo, en el currículum de dicho medio oculta su labor política. En el año 2020, su nombramiento como director de Comunicación del alcalde de San Sebastián de los Reyes —por aquel entonces, Narciso Romero—, desató un gran revuelo, puesto que el Tribunal Supremo le acaba de condenar por vulnerar el honor de las víctimas de ETA.

La condena estaba relacionada con una serie de artículos en los que el propio Garrido y otros compañeros apuntaban a los elevados sueldos —que se demostrarían falsos— del que fuera presidente de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), Francisco José Alcaraz, y su esposa.

Antes de aterrizar en la dirección de Comunicación, sin embargo, Garrido ya había ejercido como secretario de Organización del PSOE de San Sebastián de los Reyes, cargo que, según las fuentes consultadas por Libertad Digital, habría seguido ejerciendo posteriormente.

Férrea defensa de Sánchez Acera

A pesar de las más que evidentes sospechas sobre la filtración de los correos del novio de Ayuso, El Plural aseguraba el sabádo que los mensajes entre Lobato y Sánchez Acera "salvan a Moncloa". Para justificar tal afirmación, el periódico se aferra a la parte en la que el líder del PSOE-M pregunta a la jefa de Gabinete de Óscar López cómo tienen la carta y la aludida responde: "Porque llega, la tienen los medios".

Sin embargo, la realidad es que la jefa de Gabinete de Óscar López no es capaz de precisar en ese momento el origen del documento y, acto seguido, le dice a Lobato: "Vamos a verlo, para que estés más respaldado", ya que el hoy dimitido no quiere que parezca "que me la ha dado la Fiscalía". La fontanera de Moncloa se interesa así por saber con cuánto tiempo cuenta antes de comparezca en la Asambla y le asegura que "va a salir antes".

Finalmente, Sánchez Acera le termina enviando la noticia ya publicada en El Plural. "Ya está", le informa a las 9:29. Y adjunta un orden muy clara de lo que le debe decir a Ayuso: "Usted dijo ayer que era una inspección a lo bestia. Usted debe mentir por corrupción a lo bestia y mentirosa salvaje".