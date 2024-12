Zapatero se define como "mediador de la paz" y advierte de que "pueden venir momentos delicados" en Venezuela

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reaparecido después de ser una de las estrellas del 41º Congreso del PSOE en Sevilla para erigirse como un "mediador de la paz" y advertir que "pueden venir momentos delicados" en Venezuela. Por ello, según ha defendido, tiene que ser prudente para no comprometer su papel de mediador en Venezuela. "Llevo casi 20 años intentando que esto no acabe en un enfrentamiento civil", ha defendido.

"No hay nada más importante que ayudar a personas que tiene problemas con la libertad, con su familia, como lo sabe Edmundo González Urrutia", ha dicho sobre su papel de "mediador" para que el presidente electo de Venezuela saliese del país después de que el dictador Nicolás Maduro no reconociese el resultado de los comicios presidenciales del pasado mes de julio.

De esta forma se ha pronunciado Rodríguez Zapatero en una entrevista en Telecinco, en la que ha evitado calificar a Maduro de dictador puesto que, según ha mantenido, su papel de "mediador de la paz" le obliga a ser prudente y a no criticar las actuaciones del presidente venezolano en los "momentos delicados" como el de la salida de Gónzalez Urrutia de Venezuela y otros "que pueden venir y que también pueden ser delicados".

El expresidente del Gobierno, afecto al régimen de Maduro desde que llegó al poder en España en 2004, ha mostrado siempre su predilección por Venezuela. Lo hizo por medio de su embajador, Raúl Morodo, a indicación de José Bono. Y de aquellos polvos chavistas vienen los actuales lodos y postración al régimen narcodictatorial de Nicolás Maduro como se detalle en El Programa de Cuesta.

No sabía el viaje de Delcy

"No me toca hacer eso, la oposición son los primeros que saben que tengo que ser prudente", ha dicho sobre las críticas que le achacan por no haber calificado como dictador al líder chavista Nicolás Maduro para preservar su papel de "intermediador" con el Gobierno venezolano, con el que ha dicho seguir manteniendo "interlocución". "No es mi posición hacer de órgano electoral", ha espetado el exlíder del PSOE sobre los resultados electorales que daban una mayoría aplastante a la oposición democrática.

Aún así, a pesar de su papel de interlocutor con el régimen venezolano, Zapatero ha negado conocer de antemano la visita de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a España en enero de 2020 y que está siendo investigada por la Justicia por las actuaciones supuestamente ilícitas del exministro socialista José Luis Ábalos. "Me enteré esa noche cuando ya se había montado el lío", ha aseverado.

De hecho, el exlíder de los socialistas ha dicho creer que no se sabía que la vicepresidenta de Maduro no podía pisar suelo español, a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía conocimiento del viaje de Delcy Rodríguez un mes antes de que este se produjese. "Mi impresión es que no se fue consciente –de que no podía entrar en el espacio Schengen—", ha explicado.

Se fía de Puigdemont

Preguntado sobre si se fía del líder de Junts, Carles Puigdemont, este ha respondido afirmativamente asegurando que es un político que "habla claro" y que "cuando dice una cosa es una cosa", ha dicho deslizando que el expresidente de la Generalidad de Cataluña cumple con aquello que promete. "Está ahora esa un proceso de buena actitud de gobernabilidad", a pesar de que "Cataluña nunca dejará de ser independentista" ha sentenciado sobre el líder de Junts, necesario para los socialistas para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).