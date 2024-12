El espionaje de la trama al inspector fiscal que destapó el caso Koldo incluyó "amantes" y "debilidades"

El comandante de la Guardia Civil imputado por pasar chivatazos a la trama de Koldo y Aldama espió al inspector fiscal que destapó inicialmente la red de presunta corrupción. El inspector en cuestión simplemente se topó con un incremento inexplicable de beneficios en las sociedades de la trama y decidió hacer lo normal: comprobarlo a través de la AEAT. Todo acabó en lo que ahora conocemos: una trama gigantesca con ramificaciones múltiples. Pero por el camino, el inspector en cuestión vio como se vulneraba su privacidad con una investigación en la que se usaron medios policiales para espiarle y en la que, tras comprobar que la persona en cuestión era honrada, decidieron dar un paso más: buscar "amantes" o "debilidades".

Primero se hizo una comprobación de posibles comportamientos ilegales del funcionario de Hacienda. La trama no dio con nada. Y, acto seguido, decidieron ir más allá. "Extracto de la transcripción de la grabación: "Después él pide que lo pongas ahí eh… tal él me dice, oye macho y de esto, podemos saber, si perte…, tiene alguna debilidad, si tiene amante, si tiene esto… digo, sh, no", señaló el comandante imputado ya por sus acciones en la trama.

Extracto de la transcripción de la Grabación 1.

Uno de los agentes con los que trabajaba no ocultó su sorpresa por lo pedido: "Joder macho, joder macho". El comandante añadió: "Claro, le dije, yo eso no, si quieres… es más, y le digo si quieres hablo con David… con David". Y explicó: "Si quieres hablo con…". El agente le corta: "Con Dani". Y el comandante confirma: "Con Dani, efectivamente y ya no sé yo […]".

Corrupción protegida desde el poder

Hay que recordar que el líder de la trama de presunta corrupción implantada en el PSOE, Víctor de Aldama, ha declarado en sede judicial que pidió un "favor" fiscal a Carlos Moreno, el jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que mejorara el trato a una de sus sociedades. Aldama ha asegurado que el jefe de Gabinete de Montero no lo rechazó y le dijo que "antes" tenía que hablarlo con su "jefa". Según Aldama, efectivamente, lo solicitado se cumplió y le pagó 25.000 euros, es decir, que abonó un soborno.

Montero ha desmentido todo. Pero no deja de salir información relativa al trato fiscal de una gravedad brutal, Libertad Digital ha informado ya de que la trama usó medios policiales para investigar al inspector que comprobó los beneficios de las sociedades vinculadas a la red y puso por primera la lupa en sus contratos públicos con administraciones del PSOE. Y este mismo diario ha publicado la conversación posterior cuando descubrieron que era una persona honrada: "Uno de la Agencia Tributaria, que está en Zaragoza, macho, que es que me está tocando las pelotas, lleva años tocándome las pelotas y es que a través de mi abogado […] le he montado todo y tal, y me dice, ¿me lo puedes filtrar? Y si es cierto que lo miro. Pero que no tiene nada".

Para colmo, hay que recordar que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cesó al director del Departamento de Inspección, Javier Hurtado, tres días después de que remitiera el informe sobre la trama de Koldo al Juzgado de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional. Hurtado envió el informe el 2 de febrero de 2024 y tras días después, el 5 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cese de Javier Hurtado como Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, dependiente del Ministerio liderado por María Jesús Montero, justo después de haber denunciado a la trama del PSOE ante la Justicia. El informe fue elaborado con Paloma Villaró como responsable de la AEAT en Aragón. Y Villaró también fue cesada. Es decir, que todo ocurrió después de que Koldo hubiese podido solicitar parar la inspección, según su propio compromiso plasmado en el sumario judicial.