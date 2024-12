El exministro socialista José Luis Ábalos ha reconocido reuniones para abordar el rescate de Air Europa antes de que la empresa lo hubiese solicitado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la entonces titular de Economía, Nadia Calviño. El que fuera ministro de Transportes se ha justificado alegando que, aunque la aerolínea no hubiese pedido el rescate, las ayudas aportadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos COVID-19 "se crearon ex profeso para este tipo de empresas y el caso de Air Europa era de libro".

Según ha manifestado el ahora diputado del Grupo Mixto en una entrevista concedida a El Periódico, se reunió con "todos ellos" ya que tanto Montero como Calviño y Sánchez se encontraban involucrados en el rescate "con el mismo interés político". Así, Ábalos ha defendido que ese interés por prestar ayudas era "previo a que determinadas empresas solicitaran esa ayuda" y que el encuentro con los responsables de otros Ministerios era necesario para resolver ciertas "dudas de cómo acometer esta cuestión" por las dificultades que presentaba este caso concreto.

En este contexto, el ahora imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias y organización criminal en el marco de la trama Koldo ha explicado que Air Europa presentaba dificultades para ser rescatada porque se encontraba en un proceso de compra por parte de Iberia y que había en juego "miles y miles de empleos", al igual que otras repercusiones en materia de movilidad aérea para la Unión Europea. Por ello, ha reiterado tanto la obligación del Estado como la legalidad del proceso de la ayuda que, según ha recordado, ya está fiscalizado a nivel europeo y por el Tribunal de Cuentas.

Montero evitó responder sobre su papel

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había certificado que hubo diferentes reuniones en las que se puso el rescate de Air Europa encima de la mesa a partir del 16 de julio de 2020, casi un mes antes de que la aerolínea pidiera formalmente el 10 de agosto el rescate.

Por su parte, la titular de Hacienda evitó aclarar su papel en la planificación del rescate de Air Europa en la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo impulsada por el PP en el Senado, aunque sí afirmó en la Cámara Alta que no se reunió con ningún directivo de la aerolínea durante el proceso. Unas reuniones que, según la Guardia Civil, sí se produjeron entre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y el entonces consejero delegado de Globalia —empresa dueña de Air Europa—, Javier Hidalgo.

Aldama participa en la ultraderecha

Asimismo, Ábalos ha cargado contra el que fuera uno de sus contactos más frecuentes en su etapa al frente del Ministerio de Transportes —que estuvo presente en las reuniones entre Hidalgo y Begoña Gómez—, Víctor de Aldama. Sobre este "personaje", ha dicho que "lo mismo le da" ir a mítines del PSOE que después arremeter contra los socialistas y ha asegurado que, en estos momentos, "participa un poco de la sensibilidad de la ultraderecha" por haberse dejado acompañar por el dueño de la empresa Desokupa al juzgado. "Es el personaje, el personaje es así, ni en un lado ni en otro, va a lo que va", ha sentenciado.

En otro orden de cosas, ha recriminado a la estructura del PSOE que no haya sido justa con su expulsión del partido de forma "demasiado rápida" sin esperar a que se resuelva el trámite judicial y cargado contra Sánchez por no ofrecerle más explicaciones cuando lo cesó como ministro. "Me hubiera gustado alguna explicación más, alguna razón, simplemente para quedarme tranquilo", ha sentenciado.