Primer tropezón del 'president' Illa a manos de ERC: se resigna a gobernar sin presupuestos

La novedad no es que el gobierno socialista de la Generalidad tenga que afrontar todo el curso con los presupuestos que le dejó en herencia el ejecutivo saliente de ERC, sino que por fin Salvador Illa se ha dado cuenta. ERC anunció ayer lunes que en 2025 no habría presupuestos autonómicos porque Cataluña no tiene aún la "soberanía fiscal" prometida y la portavoz del 'Govern', la consejera Sílvia Paneque lo ha admitido hoy martes con su tono más burocrático.

ERC ya no es el mismo partido que facilitó la investidura de Illa. Tampoco es el mismo Oriol Junqueras. Se ha impuesto en la formación republicana el estilo de Junts. ERC ya no es el socio amable y leal del PSOE que ejercía de contrapunto de Junts sino un partido tan exigente como el de Carles Puigdemont.

El cambio de estrategia ha precipitado el primer traspiés de consideración de Salvador Illa, víctima propiciatoria de un ensayo de la nueva estrategia que el partido republicano pretende aplicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Sabemos ya en estos momentos que no hay posibilidades de presupuestos para este 2025". Ese ha sido el titular que ha dado Paneque, la misma portavoz que aseguraba en octubre que el 1 de enero habría presupuestos. El gobierno catalán trata de extender ahora la impresión de que lo de gobernar sin presupuestos ya estaba descontado y previsto, pero lo cierto es que no tiene ninguna seguridad de que ERC vaya a facilitar las votaciones sobre los decretos y ampliaciones de crédito a las que tendrá que recurrir el ejecutivo de Illa para cumplir con compromisos como el de crear una agencia tributaria propia para sustituir a la agencia estatal y recaudar la totalidad de los impuestos.

La falta de concreciones y pasos adelante sobre la financiación "singular" (la manera con la que se refieren los socialistas al nuevo concierto) ha sido el detonante de la crisis. La prórroga de los presupuestos no sólo afecta a la financiación de los proyectos del ejecutivo socialista, sino a pagos ya comprometidos en todo tipo de prestaciones. Y las ampliaciones de crédito también se votan y dependerán de ERC.