Puigdemont suspende las relaciones con Sánchez pero mantiene las negociaciones

El prófugo Carles Puigdemont se ha salido por la tangente y ha emitido un mensaje contradictorio en la esperada rueda de prensa para anunciar su posición ante la pelota a seguir del Gobierno al aplazar en la Mesa del Congreso la admisión a trámite de la cuestión de confianza.

Para Puigdemont, ese aplazamiento significa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha entendido la gravedad de la situación y que no vamos de farol". De entrada, Junts suspende relaciones con el PSOE, según ha anunciado el líder golpista, pero por otra parte no se levanta de la mesa en la que se negocian el traspaso de las competencias de inmigración y la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Al mismo tiempo, ha anticipado que pedirá una reunión "urgente y extraordinaria" con el Gobierno en Suiza y también que el verificador internacional lleve a cabo un balance de la situación. Puigdemont considera que el Ejecutivo no ha cumplido con los acuerdos de investidura y se requiere la intervención del verificador internacional (el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez) "para que diga en qué punto estamos".

Entre tanto, esa suspensión de las negociaciones que interesan al PSOE pero no las que convienen a Junts, como las mencionadas sobre inmigración y lengua. "Lo que no queremos es que, con la decisión de ayer de la Mesa, se vaya alargando la situación", ha advertido el líder de Junts.

"No han recuperado nuestra confianza"

"De momento no han recuperado nuestra confianza", ha añadido el dirigente separatista. "Hace un mes advertimos que esta confianza no existía, que estaba rota. Y la decisión política del partido socialista ha sido no tomar ninguna decisión". Sin embargo, para Puigdemont esa no toma de decisión supone una "rectificación" de Pedro Sánchez.

En cuanto a la posibilidad de un encuentro con Pedro Sánchez, Puigdemont lo ha descartado y ha advertido que esa fotografía no es sustantiva. "La situación no está bloqueada por razones personales, porque no me haya reunido con Sánchez o con Illa", sostiene el prófugo.

Puigdemont ha reprochado al PSOE que haya reconocido que existe un "conflicto político histórico entre Cataluña y España y que a la vez no haga nada para resolverlo". También ha cargado contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, al que ha tachado de "ministro de los espías".

En relación a las negociaciones para la cesión de las competencias de inmigración, Puigdemont ha puntualizado que se está debatiendo el "traspaso integral", incluido el control de las fronteras. "¿Qué parte de integral no entiende el ministro?", se ha preguntado el expresidente catalán.

Además, ha descartado cualquier posibilidad de una moción de censura con PP y Vox, partido contra el que ha cargado diciendo que "son los que nos quieren en la cárcel".

Negociaciones sectoriales

Cuestionado por el sentido de la "suspensión de las negociaciones sectoriales", Puigdemont ha asegurado que eso significa que "si el PSOE nos propone mañana hablar de presupuestos le diremos que no; si nos propone negociar un decreto ley, le diremos que no".

Puigdemont ha vuelto sobre el sentido de sus declaraciones una y otra vez. Para acabar, ha concluido que "estamos hablando de acuerdos con el Gobierno que no afectaban a Cataluña y que ayudaban al Gobierno. Eso ya no pasará". "Cuando nosotros hablamos de suspensión es que volvemos a la situación previa a la investidura. Si se ofrece algo que nos interesa, lo votaremos", añadió.