Nuevo mazazo para Juana Rivas: la Justicia española archiva la denuncia por violencia vicaria contra Francesco Arcuri

El Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Granada ha vuelto a asestar un duro golpe a Juana Rivas, al archivar finalmente la pionera denuncia por violencia vicaria que había interpuesto hace unas semanas contra su exmarido, al que acusa de "utilizar" a sus dos hijos —a los que ella misma secuestró, tal y como consta en sentencia firme— para "dañarla" a lo largo de los últimos ocho años.

La denuncia, la primera de este tipo que se presenta en nuestro país, buscaba trasladar a España un conflicto que ya está judicializado en Italia, con el único fin de no devolver a su hijo pequeño con Francesco Arcuri, quien, por ahora, ostenta la custodia del pequeño Daniel. Sin embargo, según el auto conocido este lunes, al margen de la calificación jurídica que pretenda otorgarles la parte denunciante, no existe "hecho alguno presuntamente delictivo distinto" a los que se han denunciado hasta el momento y, por ello, procede el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

Así, la magistrada insiste en que el hecho de que todos los episodios relatados ya hayan sido denunciados y se encuentren "judicializados en distintos procedimientos penales" es lo que impide volver a juzgarlos, tal y como establece la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Precisamente por eso, la defensa de Francesco Arcuri celebra una decisión que, a su juicio, era de pura lógica. "No sé cómo un letrado desconoce la figura de la cosa juzgada", subraya en declaraciones a Libertad Digital Enrique Zambrano, quien apunta que haber dado pábulo a las pretensiones de Rivas hubiera ido "en contra del principio de seguridad jurídica".

Rivas recurrirá el archivo

Los abogados de Rivas, sin embargo, ya han avanzado que recurrirán la decisión ante la Audiencia Provincial y lamentan que en España "no se asuma plenamente este tipo de violencia —la vicaria—, a pesar de que, según dice, cada vez se detectan "más casos en los que algunos padres, para herir a su exmujer, maltratan a sus hijos". El letrado Carlos Aránguez trata así de trasladar el debate a la existencia o no de un delito que, en todo caso, la juez no niega, puesto que, tal y como recuerda en su auto, Rivas está en su derecho de ejercer cuantas acciones considere oportundas, pero en los procedimientos que están ya abiertos.

"El caso de Juana no es solo un caso, es una causa", ha llegado a decir el letrado, que ha anunciado su intención de iniciar un "largo recorrido de recursos en las distintas instancias", un proceso que afirma emprender con "la convicción de que es necesario visibilizar este grave problema político-criminal". Para ello, según ha adelantado, "el próximo 5 de marzo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada, se va a celebrar la primera conferencia del ciclo bajo el título: 'Violencia Institucional: El caso de Juana Rivas'"; lo que corrobora que su estrategia sigue siendo la politización del mismo.

Unos hechos que nunca han sido probados

El pasado 21 de enero, el equipo jurídico de Rivas presentó una denuncia contra Francesco Arcuri por violencia vicaria, asegurando que las supuestas agresiones que habría ejercido contra sus hijos "buscan someter a la madre y hacerle la vida imposible". A pesar de que hasta ahora, todas esas acusaciones han sido desestimadas por la Justicia, Aránguez insiste en que "el relato de los niños es desgarrador, insoportable para cualquier madre y eso es violencia vicaria", subrayando que estos comportamientos "evidencian la voluntad del agresor de ejercer control y sometimiento sobre su expareja".

La realidad, no obstante, es que en Italia la jueza ya descartó en su día cualquier atisbo de maltrato y llegó a describir a Rivas como una mujer con un "funcionamiento psíquico severamente patológico" y "grandes habilidades manipuladoras hacia los menores. No en vano, no es la primera vez que el pequeño Daniel —cuyo testimonio ha sido clave en esta nueva oleada de denuncias— asegura que su padre le maltrata y luego confiesa que su madre le ha empujado a mentir.

"Me obligó a hacer vídeos, me obligó a decir que quiero vivir allí (en Granada), pero yo no quiero vivir allí, yo quiero vivir aquí", llegó a confesar el niño ante la Justicia italiana, donde también relató a los profesionales que siguen su caso que su madre había aprovechado las vacaciones de verano para llevarle a varias psicólogas para tratar de predisponerle contra su padre; algo que el entorno de Arcuri teme que esté volviendo a suceder ahora.

El proceso continúa abierto en Italia

Aun así, en Italia, Juana Rivas tampoco se ha rendido y ha conseguido que, tras el cambio de representante en la Fiscalía, ésta inicie el procesamiento de su ex por una última denuncia de malos tratos aún sin dirimir. Allí, a diferencia de lo que sucede en España, es el Ministerio Público el que comanda la instrucción de los casos; una instrucción en la que ni se ha escuchado al menor ni se ha permitido al padre solicitar la práctica de determinadas diligencias, algo que se hace una vez que se confirma el procesamiento. La última palabra, no obstante, la tendrá un tribunal y, según la defensa de Arcuri, será la misma sala que ya archivó hechos similares en 2020.

Por otro lado, se espera que la Justicia italiana se pronuncie estos días sobre la custodia del menor, que, por ahora, se mantiene en manos de Arcuri, precisamente por esas habilidades manipuladoras de Rivas que los jueces describieron en su día. La gran pregunta es si la nueva investigación de la Fiscalía y el ruido mediático cambiarán el parecer de los mismos.

Por lo pronto, Rivas se niega a devolver a su ex al pequeño Daniel, al que ya ha escolarizado en España. Además, su equipo jurídico ha movilizado a las feministas y ha solicitado la recusación de las juezas que, hasta ahora, no le han dado la razón en nuestro país.