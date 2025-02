Montero y Yolanda Díaz consuman el paripé y se dan un efusivo abrazo tras el encontronazo del SMI

El Gobierno ha atravesado una semana aparentemente agitada debido a la confrontación que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha tenido con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que la dirigente socialista se negase a exentar al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el pago del IRPF. Algo que ha causado una disputa en el seno del Gobierno entre Sumar y PSOE que se ha saldado con tributación del impuesto para aquellos que cobran el salario mínimo, para disgusto de los de Yolanda Díaz.

Tanto es así que la vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez escenificó su enfado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la semana pasada asegurando que la decisión de la titular de Hacienda se había dado "sin deliberación" en el órgano Ejecutivo "ni comunicación a ninguna de las partes de Sumar" protagonizando una tensa escena junto a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la socialista Pilar Alegría.

Desde hace una semana no habían coincidido Montero y Díaz, puesto que la también líder de los socialistas andaluces no asistió a la sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado miércoles por encontrarse indispuesta. Algo que la oposición interpretó como una huida de sus funciones para no tener que enfrentar el debate de la tributación del IRPF en el Parlamento. De hecho, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, le afeó a Montero su ausencia asegurando que esta había sufrido una "indigestión por haberse tragado sus palabras".

El abrazo de Montero y Díaz

Esta tensión se ha prolongado durante toda la semana hasta que, durante la noche de este lunes, Díaz y Montero se han vuelto a ver las caras después de la tramitación de la subida del Salario Mínimo a 1.184 euros con tributación de IRPF —lo que dejará la subida real del sueldo en poco más de 25 euros al mes de los 50 que se han aprobado— en un acto organizado por RTVE para presentar su documental La conquista de la democracia.

🔴 Yolanda Díaz y María Jesús Montero coinciden por primera vez públicamente tras el choque por la tributación del SMI dándose un efusivo abrazo pic.twitter.com/JGLEuSUWWZ — Libertad Digital (@libertaddigital) February 18, 2025

A este también asistieron el director de la corporación de RTVE, José Pablo López; el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas; el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Sin embargo, fueron Montero y Díaz las que protagonizaron el momento más esperado con su reencuentro, que se saldó con un efusivo abrazo y ante las cámaras a pesar de la tensión vivida estos últimos días.