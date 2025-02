Los contratos con Megalab también señalan a Ángel Víctor Torres: tres adjudicaciones con mediación de la trama de Koldo

Tres adjudicaciones por valor de más de cinco millones de euros a Megalab. De nuevo en Canarias y con mediación de la trama de Koldo. Y, de nuevo, en el periodo en el que Koldo García Izaguirre, como ya ha acreditado Víctor Aldama, tenía línea directa con Ángel Víctor Torres, el entonces presidente de la Comunidad Canaria y ahora ministro de Pedro Sánchez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado constancia en el sumario del caso Koldo-PSOE de algunas conversaciones muy representativas del grado de influencia y penetración de determinadas personas investigadas. Una de ellas es Ignacio Díaz Tapia, uno de los "cuatro mosqueteros" de Víctor Aldama, el equipo gestor del dinero obtenido con los contratos.

Algunos de esos audios muestran la máxima confianza entre esos mosqueteros y el manejo de dinero y otras cuestiones: "No, no ha sido alcohol, han sido putas"; "Yo necesito efectivo"; "Yo tenía aquí de lo de Miami, tres mil ciento cincuenta, he pagado a Lucas... eh... seis mil, que le he... le he encalomado hasta los mil cien dólares, esos que ha traído Dino [...]. Yo creo... ahora mismo lo cuento, pero creo que yo tengo cuatro dos siete [sic], solo, Dino trajo solo eso. No sé lo que suman […]".

"Me ha dicho Koldo que te llamara urgente"

Entre esa conversaciones hay una entre el que fuera director del Servicio Canario de Salud (SCS) bajo a presidencia regional de Torres, Antonio Olivera e Ignacio Díaz Tapia. Esa conversación es del 8 de septiembre de 2020 y plasmó el siguiente texto: "Buenas tardes Antonio. Soy Nacho Díaz de Megalab, te he llamado, pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente.Cuando puedas hablamos."

Olivera contestó: "Ahora te llamo Nacho". La UCO quiere saber para qué era esa llamada. Porque lo que ha confirmado ya la investigación es que Megalab no era, ni mucho menos, un contratista habitual del SCS. Y, pese a ello, Olivera habla con "Nacho" el 8 de septiembre. Y unos meses después surgen tres contratos: El primero, adjudicado el 17 de diciembre de 2020, de 652.237 € para pruebas diagnósticas. El segundo, adjudicado el 1 de enero de 2021, de 2.255.907 €, también para pruebas diagnósticas. Y, el tercero, adjudicado el 1 de febrero de 2021, de 2.455.154 €, de nuevo, para pruebas diagnósticas.

Olivera no ha sido capaz hasta el momento de dar una respuesta coherente, más allá de decir que no recordaba que hubiese llamado a Ignacio Díaz Tapia, ni que él contratase posteriormente a Megalab, cuestión que es obvia porque él ya no era el director general del SCS. Eso sí, era Viceconsejero de Presidencia y persona de confianza de Ángel Víctor Torres.

Lo cierto es que, mientras el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se intenta librar de las acusaciones lanzadas por Víctor de Aldama del uso de los pisos con "señoritas", sigue saliendo información de las distintas ramificaciones del caso Koldo-PSOE.

Y algunas de ellas no dejan de centrarse en la investigación original de los contratos de mascarillas a la trama y en Ángel Víctor Torres. Porque pagó a la trama en Canarias mascarillas un 560% por encima del valor de mercado. La empresa Soluciones de Control, la principal de la trama de Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama fue contratada por el Gobierno de Canarias, tras la orden dada por Antonio Olivera, que, casualmente, es hoy el jefe de gabinete del ministro Torres. Olivera, de hecho, reconoció que fue él con quien contactó Íñigo Rotaeche -Soluciones de Gestión- para ofrecer el suministro de mascarillas.