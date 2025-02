Los cargos y excargos críticos de Vox envían una carta y solicitan una reunión a Abascal

El pasado sábado, un centenar de cargos y excargos de Vox alzaron la voz para denunciar la falta de democracia interna. Los críticos han dado un paso más en su lucha por refundar el partido, enviando una carta a Santiago Abascal en la que expresan su preocupación por la deriva que está tomando Vox. En el escrito, además de remitirle el documento que firmaron todos los participantes del encuentro en Barajas, solicitan una reunión con el líder del partido para discutir en detalle los temas que les inquietan y que han generado un creciente malestar dentro de la formación.

Las voces críticas dentro del partido han señalado los tres ejes principales que buscan alcanzar tras denunciar la deriva autoritaria de Vox. Exigen el regreso a los principios fundacionales de la formación, la asunción de responsabilidades por parte de Abascal tras la salida de destacados dirigentes, y la convocatoria de un Congreso para aprobar nuevos estatutos democráticos que pongan fin a la creación de "chiringuitos" y al fomento de una cultura basada en la sumisión.

Le otorgan al líder de Vox un plazo de diez días para responder, considerando sus peticiones lo suficientemente importantes como para no retrasarlas más. Si transcurre ese tiempo sin una respuesta, darán por rechazada su solicitud, lo que podría suponer un punto de inflexión. Y es que, a lo largo de los últimos meses, el nivel de discordia ha aumentado, sumándose nuevas voces críticas que han puesto fin a la cohesión interna, de la que presume Vox.

Lejos de refugiarse en el anonimato, como ya hicieron este sábado en la reunión que dio lugar a la ‘Declaración de Barajas’, los firmantes de la misiva enviada a Bambú han sido Alejandro Miguel Pérez de la Sota, Concejal Portavoz del Ayuntamiento de Salamanca, Mª de los Ángeles Guardiola Neira, Concejal de Rivas Vaciamadrid, Antonio de Miguel Antón, ex miembro del Consejo Político, ex VSN Formación y ex Concejal Portavoz del Ayuntamiento de Guadalajara, General de División Antonio Budiño Carballo, candidato Elecciones Generales 2019 por Pontevedra, Sonia Lalanda Sanmiguel, Concejal Portavoz del Ayuntamiento de Palencia; Idoia Ribas Marino, Diputada del Parlamento Balear; Ana Rosa Hernando Ruiz, Procuradora en Cortes de Casilla y León por Burgos y Javier Teira Lafuente Procurador en Cortes de Casilla y León por Salamanca.