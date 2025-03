Montero le niega el principio de presunción de inocencia al "poderoso" Dani Alves

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho en la inauguración del decimosexto Congreso Provincial del PSOE de Jaén este sábado que la sentencia que absuelve al exfutbolista Dani Alves por una agresión sexual a una joven es "una vergüenza", y ha censurado que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".

Es bien sabido que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que establece que una persona acusada de un delito se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este derecho está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por supuesto, en la Constitución Española, cuyo Artículo 24.2 reza:

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.