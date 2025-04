La UCO certifica la mediación de la trama con los ministerios de Maroto y Ribera para la licencia del caso Hidrocarburos

La UCO ya había probado las reuniones entre responsables del Ministerio de Industria comandado por Reyes Maroto y la trama para la concesión de la licencia de Villafuel que acabó en el fraude de 182 millones de euros del caso Hidrocarburos. Igualmente se sabía que la licencia acabó siendo concedida por el Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pero ahora la UCO ha detectado un mensaje que describe el grado de penetración en el Gobierno que había conseguido la trama: un mensaje en el que se pide que se paren ya los contactos y presiones al máximo nivel -al "puto jefe"- porque había sido tan obsceno el asunto que podían poner en peligro la entrega de la licencia.

"El 30 de noviembre de 2021, Aldama recibía un mensaje de Claudio [Rivas, su socio en Villafuel], que denotaba la tensión existente tras las interferencias creadas por KOLDO en el proceso de consecución del título de operadora de Villafuel SL.", señala la UCO.

"El puto jefe"

El mensaje era el siguiente: "Buenos días macho y perdona pero te voy a dar una mala noticia o buena no sé. Es muy, importante que el grandullón se quite del medio en el Ministerio. Palabras textuales del Jefe de Servicios de Industria o sea el puto jefe. Que ya no intervenga ni moleste más ese señor es lo que dice y me ahorro los calificativos. Vamos que con respecto a Villafuel por favor que lo deje ya estar que no haga nada, Si no ni de coña sale el título, hemos marcado un protocolo nuevo con él directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón [era el mote de Koldo] dentro del Ministerio".

Y es que Koldo había manoseado tanto la concesión de la licencia que se estaba enterando medio ministerio y el propio encargado tenía miedo.

Hay que recordar que, de hecho, la negociación de la licencia saltó de Industria a Transición Ecológica: de Reyes Maroto a Teresa Ribera, la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea y anteriormente vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica de Pedro Sánchez. Y es que fue Ribera la que definitivamente avaló en septiembre de 2022 la licencia que necesitaba Villafuel para poder operar. Se trata de la empresa impulsada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas que acabó generando un fraude de nada menos que 182 millones en el IVA de la venta de hidrocarburos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera avaló la "capacidad legal" de la petrolera de la trama de Víctor de Aldama Y Claudio Rivas para que cumpliera su sueño de obtener la licencia de operador de hidrocarburos. Las gestiones de la trama, de hecho, pasaron por José Luis Ábalos y, por medio de los trámites llevados a cabo por la trama, del Ministerio de Industria de Reyes Maroto para lograr la ansiada licencia de venta de hidrocarburos en España. Pero la cosa no de fraguó del todo hasta que llegó a otro departamento. Y es que no fue hasta su envío al Ministerio de Ribera —Transición Ecológica— cuando se logró licencia de Villafuel SL: un 15 de septiembre de 2022.

Y esa fecha es especialmente delicada porque es posterior a una plasmada en los informes de la UCO donde se desvela que el socio de Aldama, Claudio Rivas, ya estaba siendo investigado en el momento de la concesión de la licencia.

Relación con Aldama

Así, otro informe señala que "la persona de Claudio es relevante por dos factores, el primero de ellos es su relación con Aldama y en segundo lugar su presunta implicación en distintos fraudes en el sector de los hidrocarburos, estando vinculado a diferentes investigaciones de esta Unidad". No una, sino diferentes investigaciones.

"En el mismo sentido y del análisis de la misma evidencia, se han encontrado comunicaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal entre Aldama y Claudio, concretamente ciento sesenta (160) mensajes que se iniciaron el 29.07.2021 y finalizaron con este dispositivo el día 30.08.2021". Pero, "por otra parte, Rubén conocería la existencia de Claudio", hasta el punto de que recabó datos de él, según ha constatado la UCO en los móviles, en junio de 2022.

Lo más llamativo de ello no es el interés de Aldama por Claudio Rivas, sino que, como confirma la propia UCO, en aquella fecha en sede de la Guardia Civil "existían investigaciones sobre él por parte de esta Unidad".

Pues bien, teniendo esas investigaciones abiertas, el departamento de Teresa Ribera avaló la licencia a Villafuel.

