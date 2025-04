Koldo y Aldama negociaron el rescate de Air Europa conjuntamente con contratos de mascarillas para Ángel Víctor Torres

La UCO ha querido dejar constancia de que el mes de agosto de 2020, en plena pandemia, se convirtió en todo un frenesí negociador para la trama del PSOE. Los investigadores han señalado que lo mismo se negociaba el rescate de Air Europa, que se ordenaba hablar a cargos del Gobierno con empresarios como Javier Hidalgo, que se cerraban acuerdos de venta de mascarillas a las Islas Canarias que presidían por aquel momento, Ángel Víctor Torres. Todo mezclado como si aquello fuera la mesa de un bazar.

"En este intercambio de mensajes donde abordan otros temas, como el pago de Canarias por el suministro de las mascarillas proporcionadas por soluciones de gestión, Aldama volvía a insistir en al publicación de la nota de prensa [del rescate de Air Europa] y Koldo respondió aludiendo que en ese momento se encuentra con "prensa y Ricardo y el subnormal de José", señala el informe de la UCO. "Respecto a este último, reseñó su disconformidad, dejando entrever que sobre su ineficacia recaía que todavía no se hubiera publicado", explica la UCO en su informe sin dar más detalles.

Muchos contratos

Lo cierto es que, efectivamente, las fechas coincidieron con muchos contratos. Y de todo se hablaba mezclado dando por hecho que no habría problema para nada porque se lo pasaban a José Luis Ábalos y él se encargaba de todo. De todo incluso fuera de su ministerio y en comunidades autónomas del PSOE.

Uno de los mensajes, de hecho, hace alusión a "las islas", sin especificar más. Se lo manda Koldo García Izaguirre a Víctor de Aldama y dice lo siguiente: "No sólo sé que el billete que me mandas es antiguo pero ya hablé con él de eso. Si puedes me miras las islas. Y ahora llamo a José para la nota", en referencia a la nota de prensa anunciando ya la cercanía de un rescate multimillonario que no estaba ni solicitado por aquellas fechas. El mensaje, de hecho fue del 7 de agosto, tres días antes de que se pidiera el citado rescate para Air Europa y tres meses antes de que se aprobara en Consejo de Ministros con presencia directa de Pedro Sánchez en la reunión decisiva.

La UCO, de hecho, hace tiempo que dio a la trama Koldo-PSOE el calificativo penal de organización criminal. Y eso implica que existe una organización que multiplica las prácticas delictivas, normalmente, con patrones similares. Y eso es, por supuesto, perfectamente aplicable a los contratos con mascarillas de Canarias —cerrados bajo mandato del ahora ministro Ángel Víctor Torres— y los de Baleares —firmados y pagados bajo el mandato de la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol—. Y a la mediación realizada por la trama para conseguir el rescate de Air Europa. De este último asunto, el magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, ya ha señalado que apunta al exministro.

José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre han intentado recientemente frenar con recursos lo que ellos consideran que es una ampliación "prospectiva" de la investigación del caso inicialmente denominado tan sólo como Koldo. Pero el último auto del Supremo ha desbaratado por completo este plan y ha frustrado cualquier intento al reconocer que la UCO ya busca todas las "actividades" de todos los miembros de la "organización". Y el último informe de la UCO ratifica que "toda actividad" va a ser investigada, desde el rescate de Air Europa, hasta las obras públicas presuntamente amañadas.

