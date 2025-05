Este es el lamentable estado de los trenes con Óscar Puente: 2024 fue el año con más accidentes desde que hay registros

De 2025, por motivos obvios, aún no hay estadísticas significativas. Pero sí de 2024, al menos hasta octubre, cuando quedaron plasmados en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Y los datos hablan mal, muy mal, de la gestión de Óscar Puente. Y es que, hasta esa fecha, el número de accidentes se elevaba a 81 y suponía el peor año desde 2008, el primer ejercicio en el que se empezaron a recoger de forma sistematizada y oficial los datos.

De ese modo, desde que Óscar Puente asumió el cargo de ministro de Transportes en octubre de 2023, se han registrado 81 accidentes ferroviarios en España hasta el 22 de octubre de 2024, tal y como ha plasmado la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Este número supone, de hecho, el más elevado desde que se iniciaron los registros en 2008. Si el dato acumula otros tipo de incidentes notables no calificables como accidentes, la cifra se eleva a 107 sucesos relevantes y eso sitúa al ejercicio 2024 como el tercer año con más percances ferroviarios.

"Sabotaje"

La tipología de los accidentes que se registraron hasta esa fecha se dividían entre 21 en pasos a nivel; 20 descarrilamientos; 20 colisiones con obstáculos; 15 arrollamientos o atrapamientos de personas; 4 incendios; y un fallo de cargamento, según esos mismos datos. Y los accidentes pueden ser más porque la CIAF no lleva un registro exhaustivo de todas las incidencias, sino que recoge sólo aquellos sucesos que son relevantes para la seguridad. Para colmo, la acusación de sabotaje se ha convertido en una especie de comodín del Gobierno para justificar lo que las estadísticas parecen mostrar más como un ejemplo de pésima gestión.

Hay que recordar que ante los cortes de ferrocarril de este pasado 5 de mayo de 2025, Óscar Puente no tardó en volver a agitar el fantasma del sabotaje y la conspiración. Habló de un sabotaje mediante el robo coordinado de cables en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que, según sus datos o versión, provocó retrasos de hasta tres horas, afectando a más de 11.000 pasajeros y a una treintena de trenes. El ministro Óscar Puente calificó el acto como un sabotaje planificado y lo hizo sin investigación alguna que lo avalase. Más tarde, de hecho, aseguró que habló de sabotaje por el corte de los cables. Por lo visto, según su versión, el corte debe ser distinto si es robo o si es un sabotaje coordinado.

Rodalies

El 12 de mayo de 2024, durante una jornada electoral en Cataluña, se produjo otro corte generalizado en el servicio de Rodalies debido al robo de cobre. Inicialmente se habló de un simple robo, pero el ministro Puente mostró sus dudas y señaló, de nuevo al sabotaje: "No afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar", afirmó sin más datos que su interés por eludir responsabilidades. Su documentación en el momento de dar la versión se limitó a afirmar que las características del robo eran atípicas y que el punto de sustracción del cable era de difícil acceso.

En diciembre de 2023, Puente dejó otra muestra de su afición a usar el comodín del sabotaje. Tras un descarrilamiento en la estación de Atocha, Puente anunció la apertura de una investigación para determinar las causas del incidente y en declaraciones a los medios llegó a insinuar que estaba Isabel Díaz Ayuso detrás. Puente afirmó que no descartaba la posibilidad de un "boicot" y aseguró: "No sé si Ayuso estará alimentando boicots, pero lo que tengo claro es que nosotros mismos no nos vamos a autoboicotear", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

