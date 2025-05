El PSOE congela el expediente a Ábalos y le exculpa de los WhatsApp: "Solo están en el juzgado"

En el PSOE hay expedientes de expulsión que se tramitan más rápido, como el Nicolás Redondo Terreros o Joaquín Leguina, y otros que languidecen durante meses sin que se hayan resuelto. Un ejemplo es el de José Luis Ábalos. El otrora todopoderoso secretario de organización del PSOE tiene uno de abierto desde que se conociese la detención de su colaborador, Koldo García. En ese momento, Ferraz le invitó a entregar su escaño pero, ante la negativa y su marcha al Grupo Mixto, decidieron abrir un expediente disciplinario y suspenderle de forma temporal de militancia.

Desde aquel febrero de 2024, han pasado 15 meses, pero sigue sin resolverse. En la dirección federal se amparan en que lo están tramitando con "garantías", ya que no se trata de cualquier militante sino de un ex secretario de organización. Además, argumentan que sus recursos han complicado el proceso y que no quieren que, una vez efectuado, la justicia se lo pueda tumbar. Pero lo cierto, es que el expediente sigue sin efectuarse, pese a que ya ha sido imputado y los informes de la UCO han acreditado su implicación en la trama.

¿Quién los filtra?

En lo que hay unanimidad en la dirección del partido en exculpar al exministro de Transportes de la filtración de los Whatsapp con Sánchez. Pese a que el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, le apuntaba como origen de la filtración, la portavoz del partido, Esther Peña, lo enmarcaba dentro de una campaña orquestada por la derecha "con tal de llegar a la Moncloa".

Fuentes próximas a la Ejecutiva del PSOE recordaban que la información de El Mundo señalaba que esos Whatsapp estaban en un disco duro intervenido a Koldo García. Incluso en declaraciones a El Periódico de Cataluña, Ábalos justificaba que estuviesen los pantallazos en la casa de su colaborador porque los quería guardar para escribir su biografía pero se desmarcaba de un hipotético chantaje al presidente del Gobierno.

Pese a todo, en la dirección federal señalaban que "a día de hoy, esos discos duros sólo están en el juzgado", mientras mostraban su "preocupación" porque se se hubiese producido "una rotura de la cadena de custodia". A esto se sumaba la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien aseguraba que la UCO debería "haberlos custodiado o eliminarlos"

Más tarde, en el PSOE matizaban que ellos no "apuntaban a ninguna institución de la filtración". Pero si no es Ábalos, ni tampoco la UCO, ni el juzgado ¿quién puede haber roto la cadena de custodia? "Apelamos a que se conozca el origen de la misma, sin dar por hecha ninguna conclusión", aclaraban más tarde.

Pese a todo, en el PSOE no piensan tomar ninguna medida judicial. Al menos de momento, espera que se activen los protocolos internos (justicia y UCO) para que diriman de forma interna qué pudo fallar y si algunos de ellos es responsable.