El dos de Maroto confirma la implicación del Gobierno en el caso Hidrocarburos: la trama negoció con Industria y Ribera

Más problemas para el Gobierno. Ahora en el caso Hidrocarburos, el que llevó a prisión a Víctor de Aldama y dejó un fraude de 182 millones en el pago del IVA sin que se enterase, en teoría, Hacienda. El jefe de gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria acaba de confirmar la implicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en las negociaciones para la obtención de la licencia de la empresa protagonista del caso Hidrocarburos, Villafuel. Y es que tanto Industria como el departamento de la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera se citaron con la trama para lograr esa licencia.

El jefe de gabinete de Reyes Maroto en su etapa como ministra de Industria y Turismo, Juan Ignacio Díaz Bidart, ha declarado ante el Tribunal Supremo. Y sus respuestas han confirmado puntos muy delicados para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha certificado que la propia trama comentó a su gabinete que ya estaban pidiendo los permisos de comercializadora a Teresa Ribera, tal y como adelantaron los informes de la UCO. Que él mismo mantuvo una reunión con la finalidad de tratar la concesión de una licencia de operador para la empresa del caso, Villafuel, aunque ha asegurado no recordar quiénes eran las personas con las que se reunió. Y que "a raíz de la prensa", recordó "que había tenido una reunión con alguien. No me acuerdo personalmente de esas personas". Eso sí, su pérdida de memoria no le impidió recordar que "estaba en una sala con tres personas… yo he tenido más de ocho mil reuniones. A raíz de las noticias de la prensa me acorde de que había tenido esas reunión. Me acuerdo que era una empresa de hidrocarburos" y "supongo" que era la gente de Villafuel con "Claudio Rivas" a la cabeza. "Puede ser que fuera Villafuel", ha ratificado.

Reuniones entre Villafuel y ministros

En total "tres personas por parte de Villafuel y tres personas por parte del Ministerio".¿Y por qué se vieron? "Recibimos una llamada del Ministerio de Transportes y a raíz de ahí nos solicitaron que recibiéramos a estas personas". En concreto la llamada la realizó Koldo García Izaguirre: "El asesor García del ministro Ábalos".

El magistrado Leopoldo Puente no ha dudado en consultar si es "costumbre" que, a petición de un asesor de un ministro, se convoque una reunión en otro Ministerio sin saber el objeto de la cita. Y la respuesta no ha podido ser más evasiva: "Se nos habrá transmitido algo… a lo mejor no fue muy claro, pero como nos lo pidió el Ministerio pues tratamos de tener la reunión, tendría alguna justificación en su Ministerio…".

Traducido: evasivas certificación de que se vieron a petición de la trama de Koldo para dar la licencia de operador a Villafuel, la empresa del caso Hidrocarburos.

Y básicamente ha ocurrido lo mismo con respecto al Ministerio en aquel momento de Teresa Ribera: Transición Ecológica. Porque, efectivamente, se ha certificado que las mismas gestiones las estaba desarrollando la trama por la parte de los permisos de comercializadora con el departamento de la ahora vicepresidenta de la UE. La misma Teresa Ribera de la que Víctor de Aldama ya ha denunciado que mantuvo reuniones con Begoña Gómez para lanzar los negocios de la mujer del presidente en materia de España vaciada o rural.

Implicaciones del ministerio de Teresa Ribera

El jefe de gabinete, además, no ha rechazado que "después de la reunión" informase a Koldo –"no lo recuerdo, quizás me llamo"– y tampoco ha negado que informara "al Ministerio de Transición Ecológica de que iban a ir a su sede" los representantes de Villafuel –"como era una reunión protocolaria, no lo recuerdo"–.

Hay que recordar que el caso Hidrocarburos pudo existir porque el Ministerio de Teresa Ribera, tras las gestiones del de Industria, concedió la licencia de operador de la firma Villafuel. La UCO de la Guardia Civil ha revisado el expediente de autorización de la sociedad controlada por Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas. Y ha anotado su extrañeza por el hecho de que "requirió de profesionales del sector, algunos de los cuales, son reincidentes en la actividad delictiva al figurar en investigaciones judiciales en curso". Traducido: Teresa Ribera dio la licencia del caso Hidrocarburos pese a que el socio estaba investigado por organización criminal.

El atestado de la UCO del caso Hidrocarburos ha apuntado alto. Tan alto como que señala claramente a seis ministros por sus relaciones con Aldama. La UCO considera que la trama movió "millones de litros de combustible a través de una estructura instrumental diseñada para defraudar el impago del IVA correspondiente a las operativas realizadas". Cree que tuvo todo que ver con las "relaciones" de Víctor de Aldama con "altos cargos del Gobierno y del PSOE". Y esa unidad de la Guardia Civil repasa ya todos esos contactos en busca de posibles pagos con dinero procedente de la trama.

Las relaciones de Víctor de Aldama

Esas relaciones políticas fueron notables. Las relaciones de Víctor de Aldama, directas o indirectas, son conocidas por la investigación de la trama del PSOE-Koldo. Aldama tuvo vía de acceso a la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera –Villafuel, la operadora del caso Hidrocarburos obtuvo su licencia gracias al ministerio de la ahora vicepresidenta de la UE– ; a la ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero –por medio de las relaciones con su jefe de Gabinete, más una denuncia de pago de 25.000 euros por favores fiscales– ; a la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño –intervino en el rescate de Air Europa y remitió mensajes alertando de problemas en su tramitación– ; a Salvador Illa, ministro de Sanidad por aquella fechas –intervino en los permisos de los contratos de mascarillas–; A José Luis Ábalos, exministro de Transportes y Fomento –básicamente por todo en la trama–; y a Reyes Maroto –por la negociación del Ministerio de Industria de la licencia de Villafuel y por la tramitación de la sede de la OMT (gran aliada de Begoña Gómez)–.

