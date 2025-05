El TS apunta a Maroto y Ribera: "Hay un robusto conjunto de indicios" en la tramitación de la licencia de Hidrocarburos

Víctor de Aldama entró en prisión por el caso Hidrocarburos. Salió de allí para aportar información de lo ocurrido en la trama de corrupción del PSOE. La licencia de la empresa implicada en ese caso -Villafuel- se tramitó a instancias de José Luis Ábalos ante el Ministerio de Industria de Reyes Maroto y el de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Y ahora un auto del Tribunal Supremo concluye que hay "un robusto conjunto de indicios" de ilegalidades en la concesión de esa licencia de hidrocarburos.

"La persona aforada que determina la competencia para el conocimiento de la causa de este Tribunal Supremo, el Sr. Ábalos Meco, carecía por completo de facultades para otorgar o rechazar la mencionada licencia, competencia que correspondía al Ministerio de Industria", señala el Supremo. Aunque lo cierto es que esa licencia necesitó del aval del departamento de Teresa Ribera: y lo tuvo, en septiembre de 2022, cuando, según el PSOE, Pedro Sánchez y Ábalos ya habían roto su relación, cosa que ya se ha demostrado falsa por los chats entre ellos.

Licencia

"Lo que aquí se atribuye al Sr. Ábalos Meco, y por extensión al Sr. García Izaguirre, es haber desplegado su influencia, a instancia del también investigado Sr. de Aldama Delgado, a cambio del premio económico que podrían haber recibido que se concreta en el disfrute de la vivienda elegida por el primero de ellos, para que la concesión de esa licencia pudiera agilizarse propiciando al respecto las correspondientes reuniones en el Ministerio de Industria", explica el Supremo.

"En el contexto (y objeto de investigación) descrito han de situarse las conductas vinculadas tanto a la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos de la empresa Villafuel como las relativas a la obtención del "rescate" por parte de Air Europa. Con relación a ellos, tanto la documentada información que han proporcionado a la causa los diferentes informes de la U.C.O. como las propias declaraciones del investigado Sr. de Aldama y la de alguno de los testigos que han depuesto ya en esta causa especial (Sra. Pano y su hija, particularmente), vendrían a constituir un robusto conjunto de indicios expresivos de que, en efecto, el Sr. de Aldama podría haber interesado de los Sres. Ábalos y García que favorecieran la tramitación de la licencia de hidrocarburos propiciando con los órganos competentes para ello la celebración de las reuniones precisas, reuniones que, al parecer, tuvieron efectivamente lugar merced a los oficios de aquéllos", apunta el Supremo en un demoledor párrafo.

"Vendrían a constituir un robusto conjunto de indicios", señala de este modo. Y, a cambio, "don Claudio Rivas, beneficiario directo de aquella licencia habría adquirido, a través de la empresa HAVE GOT TIME una vivienda, del gusto del Sr. Ábalos, cediéndosela a éste en

arrendamiento, con opción de compra". Pero no puede ser Ábalos el único implicado: "Sin embargo, es evidente que el Sr. Ábalos (y, por descontado, el Sr. García) carecían de competencia alguna para otorgar la licencia interesada. Su función se habría limitado en este caso, y esto es lo que aquí se les atribuye, a "abrir puertas", a facilitar contactos, a agilizar trámites, con el propósito de favorecer los intereses que el Sr. de Aldama promovía". Por lo tanto, alguien más debía estar al corriente. Y hay que recordar que la licencia famosa se tramitó ante Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera).

"En el mismo sentido, ahora con relación al llamado "rescate" de Air Europa, obran indicios en las actuaciones de que los Sres. Ábalos y García, habrían emprendido gestiones orientadas, -nuevamente a impulsos del Sr. de Aldama, que favorecía, en este caso, los intereses de Air Europa-, para que la misma pudiera obtener, con la mayor rapidez posible, las aportaciones financieras públicas que precisaba para poder continuar con su actividad", añade el auto.

