Finlandia y otros países arruinan la promesa de Sánchez a Puigdemont sobre el catalán

El nuevo pago del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al prófugo Carles Puigdemont parece que no va a poder materializarse y el catalán no será lengua oficial en la Unión Europea. Es lo que se desprende de las declaraciones del ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada a la reunión.

"Espero que no haya una votación hoy. Hay algunas preocupaciones que han sido planteadas por los servicios jurídicos del Consejo y creo que es algo que nos tenemos que tomar muy en serio", ha dicho el representante finlandés. "Creo que la diversidad lingüística es importante y siempre vamos a ser constructivos y queremos continuar discutiendo, pero hoy espero que no tengamos que votar porque creo que el tema no está bastante maduro para votar", ha añadido Strand.

El debate sobre la oficialidad del catalán se abordará en el Consejo de Asuntos Generales sobre de las 13:00 horas con la intervención del secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ya que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no ha viajado a Bruselas. Después habrá una ronda de intervenciones de los Estados miembros que todavía tienen dudas.

Para que se dé un resultado favorable hace falta el apoyo unánime de los 27 Estados miembros, aunque las abstenciones cuentan como un sí, por lo que el rechazo de Finlandia ya sería suficiente para tumbar otra de las promesas de Sánchez a Puigdemont a cambio de apoyarle en la investidura. Aún así, si el Gobierno ve que no cuenta con los apoyos suficientes podría retirar a última hora la votación y ahorrarse así una bochornosa derrota.

Dudas legales y sobre el coste

Según fuentes del Parlamento Europeo consultadas por Libertad Digital, Suecia, Croacia y Austria también insisten en sus reservas sobre el impacto legal y financiero de la oficialidad en la UE del catalán, gallego y euskera.

La ministra de Asuntos Europeos austríaca, Claudia Plakolm, ha reconocido que "todavía quedan algunas dudas abiertas sobre cuestiones legales y también sobre el coste". En este sentido, ha emplazado a ver en base a las "respuestas que se pongan sobre la mesa" si finalmente se produce una votación.

Igualmente, la secretaria de Estado para Europa de Croacia, Andreja Metelko-Zgombic, ha pedido esperar a ver cómo se desarrolla el debate de los ministros, que confía que sea "fructífero" y en el que espera "conocer más detalles sobre las implicaciones legales y financieras" de la propuesta española.

"Realmente vemos y apreciamos los esfuerzos que el Gobierno español está invirtiendo en este tema, que es muy serio y también tiene implicaciones legales, y creo que lo mejor sería que lo estudiáramos muy de cerca", ha apuntado.

"Es la primera vez que se decide algo realmente a nivel de ministros en el Consejo de Asuntos Generales, así que permítanme disfrutar del momento y les responderé después de la reunión", ha señalado, por su parte, el ministro de Asuntos Europeos de Hungría, János Boka.

Por su parte, el titular de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, en calidad de presidencia del Consejo, ha afirmado que se tomará una decisión sobre las lenguas este mismo martes: "En el orden del día hay una votación, así que se tomará una decisión al respecto". A priori, el asunto debería abordarse en torno a mediodía.