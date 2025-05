La "fontanera" del PSOE ofreció beneficios judiciales para acabar con la UCO: "Te siento con la Fiscalía"

Leire Díez, una de los tres fontaneros de las cloacas del PSOE, al mando de Santos Cerdán, según los calificó Víctor de Aldama, aseguró al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por la trama de hidrocarburos, que le conseguiría un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía si le proporcionaba información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien actualmente es el máximo responsable de las investigaciones de todas las causas abiertas contra el entorno de Pedro Sánchez, desde su hermano a su mujer, pasando por el fiscal general del Estado o el caso Koldo.

En una información publicada este martes por El Confidencial, se revelan más audios que comprometen a esta "fontanera" de las cloacas del PSOE, cuyo partido quiere desmarcarse al asegurar que actúa por libre aunque siga yendo a actos del partido.

Como se adelantó este lunes, Leire Díez se reunió por videoconferencia con el empresario Hamlyn, entre otros. En esa reunión, la mano derecha de Santos Cerdán reconoció que su objetivo era acabar con la "Camorra de la Guardia Civil" y que su gran prioridad era el teniente coronel "Balas". "Necesito a Balas. Desmontando ese ya no está dicho el pueblo, que se desmontan otras muchas cosas. ¿Vale? No hará falta que te diga más", dijo.

Hamlyn aseguró que tenía información sensible sobre el mando de la Guardia Civil que podría interesar al PSOE pero quería saber qué obtendría a cambio ya que estaba condenado a 50 años de prisión por la trama de hidrocarburos. Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, que está procesado por fraude en las subvenciones públicas y que también estaba presente en la videollamada, le prometieron que intercederían ante las partes que impulsan su procedimiento en la Audiencia Nacional para allanar su futuro. "¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía", propuso Pérez Dolset.

Ante la negativa del empresario Hamlyn a aceptar la propuesta, Leire Díez le ofreció que se podría sentar a negociar directamente con la Fiscalía, algo que tampoco convenció al condenado. "No, si con Fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no, no avanzamos", le contestó. Así que la enviada del PSOE fue a más: "No para tomar una cerveza, hombre. Álex, cuando yo digo sentarte con alguien, es sentarte con alguien para un fin determinado".

También se comprometió a ayudar al empresario en otra causa que tenía abierta en el País Vasco y por la que ya había abonado unos 60 millones de euros, pero la Hacienda Foral le reclamaba más dinero. le prometió que también le solucionaría ese problema, pero que irían paso a paso. "Eh… la Foral, la Foral, como tú bien sabes… Es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Escucha, escúchame. Hablaremos con ellos. ¿Vale? Pero eso es otra negociación. Y para que esta negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empieza a...". Y terminó de convencerle diciéndole que si acaban con Balas todos sus problemas se solucionarían y que hasta podría recuperar su dinero.

Hamlyn aceptó el trato y se emplazaron a tener más encuentros. Pero según se desvela en la información, Hamlyn no disponía de ninguna información comprometedora de Balas ni del resto de los agentes de la UCO que están trabajando en las causas judiciales que acorralan de Pedro Sánchez por lo que las negociaciones entraron en vía muerta.