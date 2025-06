Ayuso y Feijóo se burlan del último bulo del PSOE: "Han pasado de las balas a las bolas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este domingo impasible ante el último bulo del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el capitán Bonilla —actual responsable de Seguridad del Sistema Madrileño de Salud—, pero ha aprovechado la ocasión para mandar todo su apoyo a la Guardia Civil, un cuerpo al que los socialistas buscan "criminalizar" a toda costa, porque, según denuncia, "no soportan que cada funcionario haga su trabajo".

"¿Alguna campaña nueva de difamación a esta hora? Son las 12 y ya media docena de ministros probablemente haya hecho lo suyo. ¿Qué tal? ¿Os va bien? Porque la de ayer con la UCO estuvo estupenda", se ha burlado durante un mitin celebrado en la capital, hurgando en el bochorno de que hasta los medios de izquierdas se hayan visto obligados a rectificar.

El bulo en cuestión partió del diario El Plural (el mismo de los dos DNI del juez Peinado), pero pronto varios ministros, con Pilar Alegría y Óscar López a la cabeza, se hicieron eco de unos mensajes en los que supuestamente el capitán hablaba de poner una bomba lampa a Pedro Sánchez. Poco después, se descubriría que se había omitido buena parte de la conversación, en la que quedaba claro que era literalmente al revés: era el guardia civil el que tenía miedo de que el Gobierno le pusiera a él una bomba lapa bajo su coche o le mandara "sicarios venezolanos".

"Trolas" que no se cree ni un niño de 8 años

"Están desesperados y, por eso, van a la desesperada. ¿Os acordáis de las balas de Madrid? —ha preguntado Alberto Núñez Feijóo—. Pues ahora han pasado de las balas a las bolas, trolas que no se las cree ni mi hijo de 8 años. Con todo, el líder de los populares ha insistido en que "si no fuese un drama ver a ministros que mienten así, serían para reírse".

"Han mentido con todo, pero lo de ayer fue espectacular: cuatro ministros haciéndose eco de un bulo más grande que la Catedral de la Almudena e insistiendo en él horas después de que estuviese desmentido. Y todavía no han rectificado. ¿Como no van a ser el Gobierno del bulo, de la mentira y del insulto de la inteligencia de los ciudadanos? Por supuesto que lo son", ha subrayado Feijóo, que ha lamentado que luego se molesten cuando les dicen que lo suyo son "prácticas mafiosas". "¿Y cómo quieren que les califiquemos? ¿Cómo hermanitas de la caridad? —se ha burlado de nuevo—. Son ellos los que están en los bajos fondos de la política. Son ellos quienes han convertido a la política en cloacas".

En la misma línea se ha pronunciado también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha asegurado que el hecho de que un guardia civil tenga "miedo de que le pongan una bomba lapa debajo del coche es la mejor descripción de lo que ha pasado en España en los últimos 7 años".

"Y además es que mienten como bellacos", ha insistido Almeida, que asegura que "el bulo de ayer es para que dimitan todos, desde Sánchez hasta el último ministro, porque es inaceptable cómo mienten, poniendo el honor de un Guardia Civil en entredicho", además del honor de todo el cuerpo, de la judicatura y de todos los contrapesos del Estado de Derecho.

La manifestación del 8 de junio

Con todo, el PP ha vuelto a hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que acudan a la manifestación del próximo domingo en Madrid contra Pedro Sánchez. . "España está cansada, sí, pero no está vencida; España está indignada, sí, pero no está rendida; y España está harta de ellos, sí, pero no está dormida. Y lo diremos con claridad, con convicción y con determinación", ha advertido Feijóo que ha insistido en que la del próximo 8 de junio no es una manifestación más, sino que debe convertirse en "el grito libre de una España que no se va a callar".

En la misma línea se ha manifestado Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado a Sánchez de aprender de las peores dictaduras que quedan en el mundo. Precisamente por eso, ha dicho, es tan importante acudir el próximo 8 de junio a la Plaza de España de la capital. , "Nos vemos ahí todos para decirle a Pedro Sánchez no, y a su Gobierno corrupto, no, y a su mafia, no. Lo haremos por Madrid y, sobre todo y lo más importante, por España".

