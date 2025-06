Las enchufadas de Ábalos exigieron actuar contra los cargos de Adif que se opusieron a los enchufes

La investigación de la UCO sobre los enchufes de José Luis Ábalos ha desvelado páginas increíbles en la historia del nepotismo español. Hasta ahora habían salido a la luz las andanzas de Jéssica, prostituta a la que amparaba el exministro –"sugar daddy" le llegó a denominar ella a Ábalos– y que mostró su enfado cuando osaron pretender hacerle una entrevista personal para el puesto enchufada.

Koldo García Izaguirre reclamó la intermediación inmediata de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para que frenara el procedimiento ordinario y se le diera la plaza a la prostituta. Ahora se pueden comprobar también los capítulos protagonizados por otra de las chicas de Ábalos: Claudia Montes, miss Asturias + 30 años a la que en el chat denominaban como "loca Asturias". Y Claudia se permitió montar en cólera contra el cargo que se opuso a su enchufe y hasta exigió su destitución: "Es el que está detrás de todo esto y sigue de director de producción en la empresa".

Los chats son históricos y transcritos literalmente: "Me llaman Adif y me confirma que la solicitud de ponerme Internet que está más que firmada por mucha gente y que ya hacía tiempo que me podía tener Internet. Que el problema es mi empresa que nos facilita los datos que se le piden, que es el contacto de la persona para que me pueda poner la fibra óptica", dice Claudia Montes.

Miss Asturias añade: "Mi sorpresa es que llamo y lo traslado y me dicen que me van a quitar la oficina de Gijón y que seguramente me vaya para Oviedo volvemos para atrás. Hasta los mismos de Adif me comentan que nunca les ha pasado cosa igual es que algo personal tienen contra mí, Y que todo son trabas", señala la misma persona que fue enchufada por la exigencia de Ábalos. El ex ministro reclamó literalmente a Koldo: "A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?". Koldo respondió obediente "Sí. Lo arreglo". Y se arregló. Es más, con la exigencia de que fuera en "Gijón". No se iba a desplazar, claro.

El enfado de Claudia Montes

"Nada Koldo lo que estorbo Que no quieren que me entere de más cosas y no pueda informaros sinceramente te lo digo aquí hay mucha mierda entre todos", añadió Claudia Montes dando por hecho que daba información al ministro de determinada gente de la empresa en la que fue enchufada –la sociedad pública Logirail SME S.A., una filial de Renfe–.

En mayo de 2021, Claudia Montes ya no contenía su enfado por el trato recibido como enchufada por su relación con Ábalos: "Y el José Méndez el que me puso cara la pared es el que está detrás de todo esto sigue de director de producción en la empresa y ayer ni me miro a la cara. Lo que no entiendo lo que está haciendo Oscar Gómez el que habéis puesto en el puesto de él", de nuevo siguiendo la transcripción literal del chat.

Es decir, que no contenta con el puesto, exigió la destitución de un cargo que no debió reprimirse a la hora de expresar, de alguna manera, su rechazo a lo que ocurría con los enchufes.

Hay que recordar que la UCO desde el primer momento señaló que la que fue Miss Asturias +30 años en 2017 "formaba parte del círculo personal de Ábalos" y fue contrata por la empresa pública Logirail por la mediación del ex número dos de Pedro Sánchez: "A la luz de la siguiente cronología de mensajes, Claudia habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia del entonces Ministro Ábalos. Para ello, Koldo actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no sólo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada no fuera rescindida", aclara la UCO.

