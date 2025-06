España sale a la calle contra Pedro Sánchez: "Estamos hartos de tener un presidente que nos miente"

Este domingo 8 de junio ha tenido lugar la manifestación convocada por el Partido Popular para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde las 11:00 horas de la mañana, 100.000 personas, según el PP, y 50.000 según la Delegación del Gobierno, se han reunido en Plaza España bajo el lema "Mafia o democracia".

La manifestación fue convocada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras hacerse públicos una serie de audios. En ellos, el empresario Javier Pérez Dolset aseguraba que la orden de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) procedía directamente del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, e incluso del propio presidente del Gobierno.

La supuesta ejecutora de esa orden era la fontanera Leire Díez, exteniente de alcalde socialista, que estaría detrás de la operación destinada a investigar al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y que dirige las investigaciones que afectan de forma directa al entorno del presidente, incluyendo a su esposa, su hermano, el fiscal general del Estado y el caso Koldo.

"Nadie puede ignorar el estado de putrefacción"

Ante este escándalo, el líder de los populares expresó en una declaración institucional en la sede nacional del PP que "nadie que tenga un mínimo de aprecio a nuestro país puede ignorar el estado de putrefacción al que nos tiene sometido el actual gobierno". Por ello, hizo un llamamiento a la ciudadanía para movilizarse y protestar contra lo que considera graves hechos delictivos cometidos por el Ejecutivo y su entorno.

Por otro lado, en los últimos días también se ha conocido el bulo proclamado por varios medios –entre ellos RTVE y El Plural– que publicaban un audio del capitán Bonilla de la UCO proponiendo un supuesto ataque bomba contra el presidente del Gobierno. Sin embargo, el audio estaba manipulado y lo que realmente comunicaba el capitán era su miedo a que sicarios venezolanos atentaran contra él por investigar la corrupción del Ejecutivo. Ministros como Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar López no rectificaron la información falsa a pesar de que se había desmentido.

'Democracia sí, mafia no'

Entre los asistentes, se encontraba el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Asimismo, estaban presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; el expresidente del Gobierno, José María Aznar; y la diputada Cuca Gamarra.

Los manifestantes han portado pancartas con lemas como 'Democracia sí, mafia no'; 'Ni mafia ni sanchocracia, queremos democracia', 'Unidos por una España mejor' o 'Que te vote Gepetto', entre otros.

Entre el público, también se encontraba el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, quien ha insistido a Libertad Digital que "los españoles vayamos a votar a las urnas para cambiar las cosas desde la democracia". Asistentes de todas las partes de España han expresado su descontento con el actual gobierno del país: "Los españoles estamos hartos de tener un presidente que nos miente día a día".

"Nunca defiende a los jóvenes"

Los jóvenes también se han quejado de problemas actuales, como la vivienda o el acceso al trabajo: "Los jóvenes tenemos muchísimos problemas desde que está en el Gobierno Pedro Sánchez. El mayor problema es la vivienda, ni si quiera se ha preocupado por nosotros. No tenemos acceso ni siquiera a tener buenas condiciones laborales". Asimismo, han recalcado su decepción con Yolanda Díaz: "Tenemos una ministra de Trabajo que se dedica más a hacer de sindicalista que de ministra. Nunca defiende a los jóvenes".

Por otra parte, los manifestantes se han quejado indignados de la situación "de decadencia" que vive el país, como por ejemplo el caso de Leire Díez: "Es más que una fontanera, es una sinvergüenza, una aprovechada y una trepa. Está más claro que el agua. No engaña a nadie, solo a los que se quieren dejar engañar".

Camps ha señalado que es "muy posible que los españoles desde la calle podamos hacer que Sánchez no tenga más remedio que convocar elecciones. Por eso esta convocatoria me parece extraordinaria y en el momento más adecuado". Sin embargo, otros manifestantes ven "imposibles unas elecciones anticipadas". "Da igual lo que hagan PP o Vox que hasta 2027 como mínimo no nos lo quitamos", ha expresado un ciudadano.