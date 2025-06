Manifestantes de Cataluña en la manifestación contra Sánchez: "Utilizan la lengua para dividir"

"Estamos aquí para salvar lo poco que queda de España, hemos bajado de Tierra hostil, de Cataluña", así comenzaba Francisco Pajuelo, un ciudadano más de los 100.000 asistentes que se acercó a la madrileña Plaza de España para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, "Soy extremeño pero nos hemos ganado la vida en el territorio regional, la región española de Cataluña, con Ñ" especificaba para remarcar su nacionalidad española.

"Nosotros somos abuelos de cuatro nietos. La razón fundamental por la que estamos aquí es salvarlos". Arropado con la bandera de España y la Guardia Civil, "el abuelo Paco", como se hace llamar en Rubí, el municipio catalán de donde vienen, se acercó a los micrófonos de Libertad Digital para explicarnos la insostenible situación que se está viviendo en su territorio, "a mí la Guardia Civil que no me la toque nadie".

"En los colegios no pueden hablar en español"

"La gente dice que España no está tan mal, pero vente a tierra hostil y verás". Francisco conoce de primera mano este problema, y es que tiene cuatro nietos que viven en Cataluña. "En los colegios no pueden hablar en español. Lo estamos pasando fatal, no tenemos opciones, no se puede estudiar en español", afirmaba. De hecho, Delfina Madrigal, su mujer, ha explicado que en su municipio están eliminando líneas de P3 - el primer curso del segundo ciclo de educación infantil- porque aparentemente sobran, pero la realidad, según esta familia, es que "no quieren poner maestros".

"La amnistía es ilegal"

Por otro lado, tanto Delfina como Francisco vivieron de primera mano el referéndum de independencia de Cataluña de 2017. "Salimos a la calle y nos expusimos a todo, pero nos llamaban fachas. En Cataluña no te puedes manifestar por cualquier cosa", comentaba Francisco. Por ello, esta familia no entiende los pactos del Gobierno con Junts o su opinión sobre la amnistía, puesto que es un asunto ilegal: "¿Quién lo puede defender si es ilegal?", se preguntaba Paco. "Ellos se basan en que en la Constitución no está penalizado, pero esto no significa que no sea un hecho que deba estar penado. Tampoco está ‘degollar’ en la Constitución, pero es ilegal", ha expresado el ciudadano.

"La señora Ayuso tiene toda la razón"

El uso del castellano ha tenido un especial protagonismo tras la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar la semana pasada, en la que Sánchez se gastó 11.616 euros para que Illa y Pradales hablaran en catalán y vasco, "La señora Ayuso tiene toda la razón, me representa completamente" señalaba Francisco, a lo que su mujer, Delfina añadió la situación que están viviendo con su familia. "Mi nuera es de Lituania. Desde que nació mi nieta dijo que había que respetar la lengua materna. Mi nieta habla lituano, español, inglés y catalán, sin ningún problema".

"Cuando tú prohíbes una cosa, la odias" afirmaba, "Nos hacen odiar una cosa. que utilizan en temas políticos", como ha quedado en evidencia tras utilizar los "pinganillos" de traducción simultánea que tanto ha sido criticado por el resto de comunidades. "Allí el 100 % nos expresamos en español, en la calle, en la panadería. Son cuatro que lo hacen por tema político. Pero en las instituciones es donde tienen el encontronazo", remarcaba Francisco.

María Eugenia Carrascosa, una manifestante madrileña que se quiso acercar a los micrófonos de Libertad Digital para expresar su opinión sobre el castellano, explicaba como los políticos "utilizan la lengua para ir en contra de los catalanes", "Cataluña son nuestros hermanos porque son españoles. Somos un país", sentenciaba.

Además remarcó la riqueza que la cultura catalana aporta a todos los españoles, como un motivo más de unión entre ciudadanos de un mismo país que cooperan y se ayudan en momentos de necesidad. "Defender la cultura catalana sí, pero no dividirnos, que es lo que están intentando. Por ejemplo, en la DANA, todos fuimos catalanes, madrileños, valencianos. Vamos todos a ayudar a nuestro pueblo y a nuestra nación".