Las 50 preguntas sobre la corrupción sanchista que el PP acaba de registrar en el Congreso

Hace exactamente un mes se celebró en el Congreso de los Diputados el último debate parlamentario con la intervención del presidente del Gobierno. En esa ocasión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le planteó una batería de preguntas con el objetivo de acorralar a Pedro Sánchez en torno a los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al PSOE y a su entorno familiar.
Este medio centenar de preguntas ha sido registrado en el Congreso con el propósito de arrinconar a Pedro Sánchez y exigirle explicaciones.
- ¿Ordenó el Presidente del Gobierno o algún miembro de su Gabinete a la Fiscalía General del Estado retrasar las investigaciones sobre la conocida como "trama de las mascarillas", en la que figura como eje central el asesor de José Luis Ábalos, hasta la celebración de las elecciones generales del 23 de julio de 2023?
- ¿Valoró el Presidente del Gobierno, antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, que la inclusión del exministro José Luis Ábalos en las listas electorales conllevaba su aforamiento ante el Tribunal Supremo, y lo consideró relevante a la vista de la información disponible en ese momento sobre posibles investigaciones judiciales relacionadas con su gestión en el Ministerio de Transportes?
- ¿Se comunicó de alguna manera, directamente o a través de terceros, el Presidente del Gobierno con José Luis Ábalos, en su condición de exministro у diputado, tras conocer que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba a su asesor Koldo García?
- ¿Ordenó o consintió el Presidente del Gobierno que el entonces Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ofreciera al exministro José Luis Ábalos un puesto en una consultora y su participación en tertulias televisivas a cambio de mantener silencio sobre su implicación o conocimiento de los hechos delictivos por los que se investigan?
- ¿Cesó el Presidente del Gobierno a José Luis Ábalos por conocer de antemano la existencia de mordidas y contrataciones irregulares durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, o lo hizo porque comenzó a sospechar que Ábalos pudo haber delinquido de espaldas al partido, tal como ha sugerido la UCO en sus informes?
- ¿Por qué motivo el Presidente del Gobierno amparó durante 16 meses como compañero de organización política al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pese a que ya existían indicios de su posible implicación en irregularidades contractuales durante su etapa en el Ejecutivo?
- ¿Qué medidas de seguimiento o control aplicó el Gobierno respecto a dicha situación durante ese periodo?
- ¿Puede garantizar el Presidente del Gobierno, de manera clara y contundente, que no existe ningún tipo de financiación irregular en el seno del Partido Socialista Obrero Español en el momento actual ni en ejercicios recientes desde el inicio del ejercicio de su mandato como presidente?
- ¿Cómo se financió exactamente la campaña de elecciones primarias que llevó al actual Presidente del Gobierno a la Secretaría General del Partido Socialista? ¿Puede el Gobierno certificar que dicha financiación se ajustó en todo momento a la legalidad vigente y a los principios de transparencia?
- ¿Tiene el Presidente del Gobierno la certeza de que no existió ninguna alteración o manipulación en los procesos de votación interna de las primarias socialistas que le proclamaron candidato a la presidencia del Gobierno, ni directa ni indirectamente promovida desde su entorno?
- ¿Sigue considerando el Presidente del Gobierno a José Luis Ábalos como un colaborador de confianza, y mantiene su valoración afectiva y política sobre él, tal y como expresó en los mensajes que trascendieron públicamente en los que afirmaba "echarle de menos"?
- ¿Recibió el Presidente del Gobierno en La Moncloa a Santos Cerdán en fechas inmediatamente anteriores a la publicación del informe de la UCO que le señala en relación con presuntas irregularidades en contrataciones públicas?
- ¿Mantuvieron el Presidente del Gobierno y Santos Cerdán conversaciones en las que se abordara el posible alcance de actuaciones presuntamente corruptas vinculadas a su entorno empresarial o político, y en caso afirmativo, qué conocimiento tenía el presidente de los hechos?
- ¿Puede confirmar el Gobierno si tiene constancia de que una empresa vinculada a Santos Cerdán realizó un pago de 50.000 euros a una empresa relacionada con Koldo García tras su participación conjunta en la campaña de primarias del actual presidente?
- ¿Pactó el Presidente del Gobierno con Santos Cerdán retrasar su renuncia al escaño? ¿Tiene constancia de que este último pudo dilatar su renuncia para ganar tiempo y así poder destruir pruebas?
- ¿Sabia el Presidente del Gobierno que el socio de Cerdán en la trama de obras públicas facilitó el apoyo del PNV y Bildu a su investidura?
- ¿Conoce el Presidente del Gobierno al señor Antxon Alonso?
- ¿Conoce el Presidente del Gobierno al abogado Jacobo Teijelo, quien se reunió con Cerdán y Leire para activar las cloacas del PSOЕ?
- ¿Tiene constancia el Presidente del Gobierno de que el hoy presidiario Santos Cerdán llevase a la Fiscalía el famoso pen drive de Leire Díez?
- ¿Por qué motivo el Presidente del Gobierno incluyó al hoy presidiario Santos Cerdán en un supuesto comité de crisis cuando trascendió el escándalo de las cloacas en el seno del PSOE? ¿Intentó cerrar un falso una crisis?
- ¿Tiene constancia el Gobierno de contactos o reuniones entre Santos Cerdán y el abogado Jacobo Teijelo para abordar cuestiones relacionadas con operaciones de presión o desinformación contra órganos judiciales, medios de comunicación o cuerpos policiales?
- ¿Coincidió el Presidente del Gobierno con Leire Díez en la sede del PSOE de Ferraz?
- ¿Es consciente el Presidente del Gobierno de la trama de cloacas entre el PSOE y el Gobierno para anular civilmente a periodistas, jueces y policías que luchan contra su corrupción? ¿Fue su promotor o instigador en algún momento?
- ¿Ordenó el Presidente del Gobierno una cacería contra agentes de la UCO a cambio de favores de la Fiscalía?
- ¿Le parece normal al Presidente del Gobierno que una fontanera de su partido, hoy investigada, mantuviera reuniones de manera asidua con la directora de la Guardia Civil buscando dañar la reputación de miembros del Instituto Armado?
- ¿Tuvo conocimiento el Gobierno, durante los años en los que determinados altos cargos han trabajado en La Moncloa ocupando altas responsabilidades, de la existencia de denuncias internas, advertencias o comunicaciones informales relativas a presuntos comportamientos de acoso sexual?
- ¿Puede confirmar el Gobierno si recibió por canales oficiales o informales algún tipo de información sobre presuntos episodios de acoso sexual protagonizados por personas que formaron parte del entorno de confianza del presidente del Gobierno, y en caso afirmativo, qué medidas se adoptaron?
- ¿Por qué el Gobierno, que se autoproclama como "el más feminista de la historia", no convocó un Consejo de Ministros extraordinario ni actuó con la urgencia y contundencia que exige un caso de acoso sexual cometido presuntamente por un alto cargo de su entorno, permitiendo que continuara percibiendo un sueldo público mientras se silenciaban las denuncias?
- ¿Medió el Presidente del Gobierno en un rescate millonario investigado por la justicia en el que participó su mujer, como se desprende de sus Whatsapps con el exministro José Luis Ábalos, y conocidos por la prensa?
- ¿Por qué el Presidente del Gobierno se reunió en Moncloa con los ex ministros Ábalos y Nadia Calviño para diseñar el rescate a Air Europa el mismo día que su mujer se reunió con Javier Hidalgo en la sede de Globalia?
- ¿Cuántas veces se ha reunido la mujer del Presidente del Gobierno con empresarios que luego han recibido fondos públicos?
- ¿Ha recordado ya el Presidente del Gobierno quién es el señor Víctor de Aldama?
- ¿Promovió o conoció el Presidente del Gobierno las contrataciones de María Cristina Álvarez y Luis Carrero para que asesoraran a su esposa y a su hermano en sus negocios?
- ¿Conoce el Presidente del Gobierno el lugar de trabajo de su hermano?
- ¿Le parece un comportamiento ético que un cargo de su partido haga dimitir a cinco personas para lograr aforarse frente a una causa en la que también se investiga al hermano del presidente del gobierno?
- ¿Qué fue de la promesa del Presidente del Gobierno de acabar con los aforamientos?
- ¿Conocía el Presidente del Gobierno que la entonces presidenta del Gobierno de Illes Balears, Francina Armengol, se reunía con el nexo corruptor de La Trama?
- ¿Está el Presidente del Gobierno en condiciones de confiar en los entonces presidentes autonómicos de Illes Balears y de Canarias como confió en Ábalos y después en Cerdán?
- ¿Ha pedido explicaciones a la señora Armengol, entonces presidenta del Gobierno de Baleares, por las investigaciones de la Guardia Civil que hablan de una relación "fluida" con un constructor de La Trama investigado por el Tribunal Supremo por haber pagado comisiones ilegales?
- ¿Teme el Presidente del Gobierno lo que pueda encontrar la Guardia Civil en el correo de Santos Cerdán? ¿Y en los mensajes del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, camuflados de manera frustrada en la ropa interior de una mujer?
- ¿Hasta cuándo va a fingir el Presidente del Gobiemo que no sabía nada de todo lo que hacían todos los que estaban a su alrededor?
- ¿Por qué cambió de número de móvil el Presidente del Gobierno unos días después de hacerlo también el Fiscal General del Estado? ¿Se lo aconsejó este último?
- ¿Ordenó el Presidente del Gobierno al fiscal general algo que los españoles debamos saber relativo a la revelación de secretos por la que el Álvaro García Ortiz ha sido imputado?
- ¿Sigue pensando el Presidente del Gobierno que debemos pedir perdón al fiscal general del Estado?
- ¿Salieron del despacho del Presidente del Gobierno las órdenes al fiscal general del Estado para que cometiese un delito?
- ¿Le parece adecuado al Presidente del Gobierno que España tenga un fiscal general del Estado procesado por revelación de secretos?
- ¿Considera el Presidente del Gobierno que los españoles pueden estar tranquilos cediendo sus datos personales a un Gobierno que los usa con prácticas mafiosas?
- ¿Por qué quiere el Presidente del Gobierno dejar en manos de un fiscal general imputado la instrucción de los juicios? ¿Tiene algo que ver con las causas abiertas contra su esposa o su hermano?
- ¿Mantiene el Presidente del Gobierno al fiscal general procesado para usar a la Fiscalía en el tipo de prácticas en las que está envuelto el Ejecutivo y su entorno más cercano?
- ¿Hay temor en Presidencia del Gobierno a que se conozcan conversaciones entre personas con altas responsabilidades en el PSOE o en el Ejecutivo y el presidente del Tribunal Constitucional con motivo de la Ley de Amnistía?