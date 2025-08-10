Todas las ramificaciones del caso PSOE

El PSOE ha dado una masterclass de irregularidades y chanchullos. Carlos Cuesta hace un repaso por las presuntas corruptelas del gobierno sanchista, empezando por el rescate de Air Europa. Desde el Gobierno se concedió el rescate incluso antes de haberse solicitado formalmente.

Pero esto no acaba aquí. La familia de Sánchez está imputada, Begoña Gómez -su mujer- y David Sánchez -su hermano- están sufriendo las consecuencias de sus presuntas corruptelas. A todo ello se le suman la trama hidrocarburos, el caso Koldo, el del fiscal general del Estado y las cloacas del PSOE, entre otros.