Gobierno y PP entran en una guerra competencial mientras los incendios no aflojan

Ni siquiera la magnitud del desastre provocado por el fuego ha logrado que Gobierno y oposición unan fuerzas para enfrentar con urgencia los incendios que arrasan el país de norte a sur. Más aún cuando esta tragedia natural ha dejado tres muertos, decenas de heridos y miles de damnificados.

Aunque el Ministerio del Interior señala que la mayoría de los incendios han sido provocados, PSOE y PP se enzarzan en un intercambio de acusaciones sobre la falta de eficacia de las administraciones estatal y autonómicas. La polémica se intensificó tras unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ironizó en redes sociales sobre la gravedad de los fuegos escribiendo que "en Castilla y León está calentita la cosa". Puente también criticó al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por lo que consideró una falta de responsabilidad política, al haber tardado tres días en desplazarse a las zonas afectadas por las llamas.

La gestión de la catástrofe se ha visto enturbiada por el partidismo, en un momento en que muchos dirigentes políticos se encontraban de vacaciones. Entre ellos, el presidente del Gobierno, que se ha limitado, hasta ahora, al envío de mensajes de apoyo exclusivamente a través de sus redes sociales desde Lanzarote.

Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios. El Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego. Gracias, siempre, a los que lucháis en primera línea para protegernos. https://t.co/gRnOA3nzF8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 15, 2025

En una situación que exigiría coordinación y altura política, las batallas ideológicas vuelven a imponerse. Lejos de aprender de errores anteriores, Gobierno y oposición han rescatado el recuerdo de la DANA de Valencia, una tragedia que dejó más de 200 fallecidos, para lanzarse reproches mutuos. En lugar de priorizar la cooperación, PSOE y PP han caído en el habitual juego del ‘y tú más’.

Desde el PP, se critica que el Ejecutivo disponga de menos medio contra los incendios por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y no actúe hasta que los presidentes autonómicos lo soliciten formalmente. También acusan a Pedro Sánchez de no haberse puesto en contacto con los líderes regionales. Por su parte, el PSOE responsabiliza al PP de una falta estructural de inversión en prevención y de intentar eludir responsabilidades llegando a descalificar a Feijóo de "caradura".

Desde el Gobierno aseguran que las ayudas para las zonas afectadas por los incendios serán "inmediatas". Sin embargo, esta promesa contrasta con la realidad de otras catástrofes recientes donde muchos damnificados por la DANA en Valencia y la erupción del volcán de La Palma siguen esperando las ayudas prometidas.

Mientras sectores progresistas vinculan las catástrofes climatológicas al cambio climático y a las políticas del Partido Popular, Vox recurre a su discurso habitual para explicar la situación. Al igual que con temas como la corrupción, la inflación o la inmigración, los de Santiago Abascal culpan al bipartidismo y a las políticas ideológicas de Bruselas.