Sánchez se lucraba de la prostitución, factor común, de los escándalos del PSOE

Las fechas del ascenso de Pedro Sánchez en la política y el ocultamiento de los negocios de la familia de Begoña Gómez son totalmente delatoras de la coordinación existente entre ambas y del pleno conocimiento del actual presidente del Gobierno de lo que pasaba en las saunas gais y prostíbulos del padre y tíos de Begoña Gómez y donde, en base a los testimonios ya recabados en diversos medios, la mujer de Sánchez trabajó en funciones de gestión, hacer caja y hasta pagar a las prostitutas.

Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, regentó los negocios hasta 2006. Momento en el que prefirió echarse a un lado y dejar la titularidad en manos del tío de Begoña, Enrique, que, a su vez, mantuvo los negocios hasta el año 2012, cuando se traspasó a un tercer empresario llamado Ángel Prieto Paz.

Ya por aquellas fechas, Sánchez tenía aspiraciones políticas: era concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, su carrera política comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, entre 2004 y 2009. Más tarde, y gracias en buena parte a su función ligada a Pepe Blanco en la labor de controlar el PSM y anular a Tomás Gómez, fue nombrado diputado en el Congreso, hasta que en 2014 sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de la secretaría general del PSOE. Había comenzado su explosión política a gran escala.