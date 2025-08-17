Menú
Carlos Cuesta analiza todos los locales de prostitución del suegro de Pedro Sánchez.

Sánchez se lucraba de la prostitución, factor común, de los escándalos del PSOE

El Programa de Cuesta

Las fechas del ascenso de Pedro Sánchez en la política y el ocultamiento de los negocios de la familia de Begoña Gómez son totalmente delatoras de la coordinación existente entre ambas y del pleno conocimiento del actual presidente del Gobierno de lo que pasaba en las saunas gais y prostíbulos del padre y tíos de Begoña Gómez y donde, en base a los testimonios ya recabados en diversos medios, la mujer de Sánchez trabajó en funciones de gestión, hacer caja y hasta pagar a las prostitutas.

El Programa de Cuesta

Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, regentó los negocios hasta 2006. Momento en el que prefirió echarse a un lado y dejar la titularidad en manos del tío de Begoña, Enrique, que, a su vez, mantuvo los negocios hasta el año 2012, cuando se traspasó a un tercer empresario llamado Ángel Prieto Paz.

Ya por aquellas fechas, Sánchez tenía aspiraciones políticas: era concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, su carrera política comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, entre 2004 y 2009. Más tarde, y gracias en buena parte a su función ligada a Pepe Blanco en la labor de controlar el PSM y anular a Tomás Gómez, fue nombrado diputado en el Congreso, hasta que en 2014 sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de la secretaría general del PSOE. Había comenzado su explosión política a gran escala.

