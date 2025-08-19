El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, ha iniciado una huelga de hambre como medida de presión para reclamar la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en su municipio. La protesta comenzó este lunes 18 de agosto, a las 7:00 horas, como respuesta a lo que considera un abandono reiterado por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

"Hoy, a las 0.00 horas he dado comienzo a una huelga de hambre en protesta del desatendimiento de Emiliano García Page con Noblejas", comunicó el regidor.

Jiménez ha decidido mantener esta medida indefinidamente, dependiendo únicamente de su estado físico y de la voluntad política del gobierno regional de desbloquear una situación enquistada desde hace más de una década. "Sin más límite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que, la Junta de Comunidades nunca debió generarnos", añadía en una carta enviada días antes al presidente autonómico.

Una demanda ignorada desde 2011

La reclamación de Noblejas no es nueva. Desde 2011, el Ayuntamiento ha planteado en diversas ocasiones su necesidad de contar con un instituto propio, dada la evolución demográfica y las dificultades que enfrentan los jóvenes del municipio para desplazarse a centros de otras localidades.

El alcalde denuncia que durante estos años han planteado múltiples propuestas de colaboración, todas ellas sin respuesta. "Desde 2011, todos y cada uno de los ejercicios de colaboración 'en positivo' que desde Noblejas han ofrecido a la Junta para alcanzar una solución han obtenido 'un atronador silencio'", afirma Jiménez.

Para el regidor, este silencio prolongado demuestra un trato injusto hacia el municipio y una falta de sensibilidad institucional que ha tenido consecuencias directas en la vida de muchas familias. Lamenta además que esta actitud haya sido constante, independientemente de las distintas propuestas técnicas o políticas que se han puesto sobre la mesa.

Diez años de responsabilidad bajo gobiernos socialistas

Aunque el alcalde reconoce que durante cuatro años el gobierno regional estuvo bajo dirección del Partido Popular, la mayor parte del periodo en el que la demanda ha sido ignorada coincide con mandatos socialistas: "Solo durante cuatro años esta situación es imputable al Gobierno del PP de Cospedal, mientras que el resto —cerca de 10 años— lo ha sido bajo los distintos gobiernos que has presidido", indicaba el alcalde dirigiéndose a Emiliano García-Page.

Noblejas ha crecido y necesita dotarse de infraestructuras acordes a su población. La ausencia de un centro de Secundaria obliga a los adolescentes a realizar desplazamientos diarios, con el desgaste que ello supone tanto para ellos como para sus familias: "Deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad, a sus gentes, a los partidos políticos y los concejales que han representado a su pueblo y que en este asunto hicieron gala de una elegante unanimidad, y también a mi persona", lamenta Jiménez.

El regidor insiste en que no busca un gesto temporal, sino un compromiso firme, respaldado por hechos, plazos y presupuesto.