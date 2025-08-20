Ridículo de Llamazares: dice que nadie cuestionó a la derecha por usar el Falcon y resulta que él mismo lo hizo

El que fuera coordinador general de Izquierda Unida y actual concejal del Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, ha caído en una contradicción entre sus actos y sus palabras al criticar este martes que el PP audite el uso que el Gobierno de Pedro Sánchez realiza de los aviones militares Falcon cuando él mismo cuestionaba al expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy por el uso del mismo.

"La obsesión del PP con el Falcón remite al clasismo y al sectarismo frente a los gobiernos de izquierdas", ha aseverado el exlíder de la formación de izquierdas en un mensaje difundido en la red social X antes de subrayar que "cuando la derecha gobierna nadie cuestiona su utilización". Sin embargo, a pesar de sus palabras ahora que la izquierda se encuentra afincada en La Moncloa, es destacable que su pensamiento ha cambiado a lo largo de los años llegando a cuestionar él mismo el uso del Falcon cuando, precisamente, gobernaba la derecha.

La obsesión del PP con el Falcón remite al clasismo y al sectarismo frente a los gobiernos de izquierdas. Cuando la derecha gobierna nadie cuestiona su utilización. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) August 19, 2025

De hecho, el propio Llamazares quitaba importancia en 2009 al polémico uso que el Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero realizaba sobre estos aviones, destinados —en teoría— a los viajes oficiales de las autoridades; por lo que no se podrían usar para viajar a actos de partido ni para realizar viajes personales. Así, Llamazares calificó de "comedia" que PP y PSOE se echaran "los trastos a la cabeza" por el uso de la flota aérea presidencial durante la campaña a los comicios europeos de ese mismo año cuando, a su juicio, había que centrarse en la crisis económica, que era lo que en realidad afectaba a "los trabajadores".

La pregunta a Rajoy

Posteriormente, en 2014 Llamazares registró una pregunta en el Congreso en la que hacía referencia al uso del Falcon por parte de Rajoy para acudir a un acto del Partido Popular Europeo en Dublín recordándole, además, otro acto de campaña al que habría asistido Rajoy en Galicia para los comicios de dicha comunidad autónoma en 2012 después de asistir a un acto como jefe del Ejecutivo en Bruselas. Con esta pregunta, el exdirigente de Izquierda Unida pedía responsabilidades al Gobierno del PP, al que recriminó que anteriormente criticase a Zapatero por utilizar la flota presidencial para acudir a actos de campaña.

Por su parte, el Gobierno de Rajoy justificó el viaje a Dublín explicando que Rajoy acudió a Irlanda para asistir a una cumbre sobre la crisis de Ucrania —que ya comenzaba tensiones con Rusia después que el país liderado por Vladimir Putin se anexionase la región de Crimea— y que, en este marco, se reunió con el primer ministro irlandés. Después de esta reunión gubernamental, el exlíder de los populares asistió al acto de partido.

"Quizás se haya olvidado de sus críticas al anterior Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, por similares prácticas abusivas", decía Llamazares en su intervención parlamentaria; a pesar de que ahora asegure que auditar el uso del Falcon es "clasista" y que "cuando la derecha gobierna nadie cuestiona su utilización".