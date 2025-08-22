La Audiencia Nacional permite la marcha proetarra de Bilbao pese a las denuncias de "enaltecimiento del terrorismo"

La Audiencia Nacional ha rechazado prohibir la manifestación celebrada este viernes en Bilbao en favor de los presos de ETA, pese a la petición de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que la consideraba un "claro ejemplo" de blanqueamiento y enaltecimiento del terrorismo. El juez Ismael Moreno ha concluido que la convocatoria se limita a la "mera expresión de opiniones" amparadas por la libertad de expresión y no aprecia indicios suficientes de delito para suspenderla, aunque ha ordenado a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza que vigilen el desarrollo de la marcha.

La movilización, convocada por la plataforma proetarra Sare transcurre por la Gran Vía de Bilbao bajo el lema "Etxera" (a casa). Miles de asistentes reclaman el regreso de "presos y exiliados" de ETA. En su intervención, la portavoz de Sare ha insistido en que la "resolución definitiva vendrá con la eliminación de las leyes y políticas de excepción" y defendió que los bilbaínos "lo tienen claro: resolución, paz y convivencia". Al mismo tiempo, sostuvo que para alcanzar esa convivencia será "imprescindible acabar con todos los sufrimientos y consecuencias", lo que a su juicio pasa por dar "una resolución definitiva a la cuestión de los presos, exiliados y deportados vascos".

"Pisotear la dignidad" de las víctimas

La AVT ha criticado duramente la decisión de la Audiencia, denunciando que este tipo de actos suponen "pisotear la dignidad" de las víctimas y transmitir la idea de que "asesinar y extorsionar estuvo bien". La asociación calificó la marcha de Sare como "un claro ejemplo de blanqueamiento del terrorismo a través del lenguaje" y advirtió de que "utilizar el término ‘vuelta a casa de los presos’ implica impunidad". Recalcó que "no existen refugiados ni deportados, son terroristas que, al tener cuentas pendientes con la justicia, optan por no regresar a España, y no pueden ser considerados exiliados". Además, recordó que "no ha habido ningún conflicto" y que presentar así la situación "revictimiza a quienes sufrieron los atentados, al insinuar un falso enfrentamiento entre bandos". "La violencia de ETA recae únicamente en los terroristas y en quienes los apoyan desde las instituciones", ha sentenciado la AVT.

Desde el PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha calificado la manifestación como una "humillación a las víctimas" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no protegerlas. Según Gamarra, la política penitenciaria ha sido utilizada con fines políticos y el PSOE ha entregado la memoria democrática a EH Bildu, lo que, a su juicio, exige una regeneración institucional que devuelva dignidad a las víctimas.