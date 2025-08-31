Así eran las oscuras prácticas de la cloaca del PSOE

La cloaca del PSOE está integrada por Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo o el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. Este grupo clandestino liderado por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quería alcanzar diversos objetivos judiciales, políticos y empresariales en beneficio del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Para ello, la cloaca contactó con varios empresarios investigados en causas judiciales ofreciéndoles rebajas de pena o absoluciones. A cambio tenían que proporcionar información contra el PP o contra los jueces que investigaban causas que afectaban al entorno de Sánchez como el caso de su hermano David Sánchez.