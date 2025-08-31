Menú
Carlos Cuesta analiza todas cómo actuaba la cloaca del PSOE.

Así eran las oscuras prácticas de la cloaca del PSOE

Carlos Cuesta analiza todas cómo actuaba la cloaca del PSOE.

El Programa de Cuesta

La cloaca del PSOE está integrada por Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo o el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. Este grupo clandestino liderado por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quería alcanzar diversos objetivos judiciales, políticos y empresariales en beneficio del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Para ello, la cloaca contactó con varios empresarios investigados en causas judiciales ofreciéndoles rebajas de pena o absoluciones. A cambio tenían que proporcionar información contra el PP o contra los jueces que investigaban causas que afectaban al entorno de Sánchez como el caso de su hermano David Sánchez.

Temas

0
comentarios