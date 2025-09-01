Álvarez de Toledo, sobre la reunión de Illa y el prófugo Puigdemont: "Irá a negociar una amnistía para Sánchez"

Tras conocer que el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, va a reunirse con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado esta nueva bajada de pantalones del PSOE ante el separatismo. A su juicio, el presidente Illa "irá a negociar -ante Puigdemont- una amnistía para Sánchez".

La diputada nacional que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del PP desde julio, ha explicado en redes sociales las cuestiones de las que van a mercadear Illa y Puigdemont: "Cupo y referéndum, a cambio de unos meses más en La Moncloa". De este modo, según Cayetana "empieza el curso político; continúa el proceso socialista contra la democracia y la Nación".

Relacionado Salvador Illa se reunirá con el prófugo Puigdemont este martes en Bruselas

Esta visita de rendición de Illa a Puigdemont va a tener lugar casi dos años después del encuentro en Bruselas entre PSOE y Junts, donde el preso Santos Cerdán y Jordi Turull pactaron todo tipo de cesiones al separatismo catalán -la amnistía como piedra angular- a cambio de investir con sus siete votos en el Congreso a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Irá a negociar una amnistía para Sánchez. Cupo y referéndum, a cambio de unos meses más en La Moncloa. Empieza el curso político; continúa el proceso socialista contra la democracia y la Nación. ———

Illa se reunirá con Puigdemont este martes en Bruselas https://t.co/9tOT6Wa3sB — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 1, 2025

Con todas estas concesiones al independentismo, Pedro Sánchez ha conseguido llegar vivo -pero a duras penas- al ecuador de la legislatura -no hay más que ver el aspecto físico del presidente del Gobierno-, y ahora, Sánchez necesita atar por todos los medios posibles su continuidad como presidente hasta el final de legislatura.

De ahí que haya encomendado a Illa a agasajar a Puigdemont con nuevos obsequios y presentes. Con esta situación de inestabilidad, el Gobierno arranca el curso político sin Presupuestos Generales y rehén de los partidos separatistas y comunistas como Podemos y Sumar. De momento, los socios continúan apretando pero sin ahogar.