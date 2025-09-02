Javier Ruiz muestra una gráfica falsa en RTVE para probar que la delincuencia baja

A estas alturas es sabido que la noticia real, por ser lo novedoso, es que en RTVE digan la verdad sin tergiversación alguna. Pero no por ello deja de ser una obligación hacer notar no ya la estricta adherencia sanchista de todos sus fichajes y la inundación de programas desinformativos en toda su parrilla, sino los bulos de algunos de sus presentadores más señeros. Como, por ejemplo, Javier Ruiz, que este lunes mostró una gráfica de la tasa de criminalidad que mostraba un marcado descenso en los dos últimos años:

🔵Dato mata relato: cae la delincuencia Las tasas de criminalidad caen a los niveles más bajos de la historia#Mañaneros1Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/H5bMHVCnmj — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 1, 2025

La gráfica, que citaba como fuente el Ministerio del Interior y la Policía, mostraba una tendencia descendente desde 2010 hasta 2016, para luego virar hacia arriba y, salvo el derrumbe en los datos provocado por encerrar en casa durante la pandemia tanto a los delincuentes como a sus víctimas, recuperar lo perdido y continuar su trayectoria ascendente hasta 2023. Ahí sucede el milagro. Sin nada que justifique, de 2023 a 2024 la tasa de criminalidad desciende nueve puntos, los mismos que durante la pandemia. ¿Por qué? Javier Ruiz no ofrece explicación alguna, pese a que semejante anomalía no sucede porque sí. Quizá esperaba que nadie lo notara. Pero es muy sencillo: es producto de un cambio de metodología.

Sí, el asombroso descenso de la tasa de criminalidad se debe a que se escindió la delincuencia "convencional" de la ciberdelincuencia en los datos oficiales. En la gráfica falsa que Mañaneros 360 mostró al público se mezcla la serie que entre 2010 y 2023 medían ambas conjuntamente y los datos en los que sólo se cuenta la delincuencia "convencional" en 2024 y 2025. De ahí que se produzca el derrumbe. Cuando se suman ambos tipos de delincuencia se observa que los datos de ambos años son muy similares a los de 2023.

Esto sin ni siquiera detenernos a evaluar si la tasa de criminalidad, donde cuenta lo mismo un asesinato que un hurto, es realmente una medida válida para evaluar si la delincuencia sube o baja: lo cierto es que esa tasa bajó durante varios años y volvió a subir, dentro de unos márgenes bastante estrechos, cuando Pedro Sánchez accedió al poder. Tampoco vamos a criticar si esa idea que promueve Javier Ruiz de que los delitos sexuales se han multiplicado se debe a una mayor concienciación entre las mujeres tiene sentido, sin contemplar también hipótesis como que el descenso en los hurtos pueda deberse a que el público haya decidido que para qué molestarse en denunciarlos si no sirve para nada. Simplemente los datos son falsos y merecerían una rectificación.

Puede que sea un error debido a que Javier Ruiz o su equipo son analfabetos numéricos a los que una caída en la tasa de criminalidad similar a la de la pandemia no les ha hecho saltar las alarmas. O quizá son tan sanchistas que su sesgo de confirmación les ha impedido mirar si aquello era demasiado bonito para ser falso. O puede que sean tan sanchistas que lo sabían perfectamente y han preferido mentir. Sea por lo que sea, no espero que Mañaneros 360 dedique unos minutos a rectificar y pedir perdón a su audiencia por difundir un bulo.