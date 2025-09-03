Toni Albà, el bufón del odio y fichaje estrella de Sílvia Orriols para el 11-S, se queja de que le llamen "fascista"

La líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, está muy orgullosa de haber contratado al actor Toni Albà para los actos del 11 de septiembre en la localidad gerundense. Albà, que ha sido denunciado por el Gobierno de Aragón por haberse reído de la muerte de Javier Lambán, será el gran protagonista de la fiesta regional catalana en Ripoll.

El programa previsto es que Albà, uno de los cómicos del odio del Procés, realice una glosa frente a la tumba de Wifredo el Velloso (Guifré el Pilós en catalán), considerado en los delirios historiográficos separatista el padre de la supuesta patria catalana. En el acto, dotado en teoría de una cierta solemnidad, también hablará Orriols.

El fichaje se anunció poco después de que trascendiera la denuncia del Gobierno de Aragón por un posible delito de odio. Orriols presumió de la contratación y en tono de mofa preguntó al ejecutivo aragonés si les guardaban sitio en la "Diada" de Ripoll. La decisión del Gobierno autonómico de querellarse contra Albà dio lugar una oleada de solidaridad separatista con el cómico (una de cuyas grandes "gestas" durante el Procés fue llamar "puta" a Inés Arrimadas) que culminó con su contratación por parte del Ayuntamiento de Ripoll.

Sabeu qui farà la glossa de la Diada a Ripoll? Sí, en @tonialba! Us guardem lloc, govern d'Aragó? Aquest 11 de setembre, tothom cap al Bressol de Catalunya!#GovernemRipoll pic.twitter.com/Zah6yDQEZX — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) August 27, 2025

A partir de ese momento, la parte del independentismo que reniega de Orriols por ultraderechista comenzó a increpar digitalmente a Albà y a llamarle "fascista", "facha", "ultra" y hasta "nazi", epítetos que junto a "ñordos" y "colonos" son los que emplea el propio Albà para referirse a cualquiera que no comulgue con el separatismo.

Abrumado por las críticas, Albà se vio en la obligación de responder a través de un largo hilo de X en el que afirmaba que había trabajado para ayuntamientos de todos los partidos y coaliciones, incluyendo el ayuntamiento de Badalona, cuyo alcalde es el popular Xavier García Albiol.

1/Perquè quedi clar. He actuat per ajuntaments de tots els colors. A tall d'exemple i entre moltes altres viles:

He actuat a Badalona, PP.

He actuat al Puig, PSOE.

He actuat a un munt de viles de CIU.

He actuat a un munt de viles d'ERC.

He actuat en un munt de ciutats on els — TONI ALBÀ ||*|| (@tonialba) August 30, 2025

Tras la euforia inicial hay un cierto temor en Aliança Catalana a que Albà se salga del guión y monte un número "antifascista" ante la tumba del último conde de Barcelona nombrado por la dinastía franca. No todo el mundo en el partido de Orriols cree que la alcaldesa haya acertado, pues el perfil profesional de Albà no parece el más adecuado para un acto solemne.