La foto que abochorna a la Justicia: Sánchez y García Ortiz posan sonrientes en La Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, en La Moncloa para que este le entregue, a modo de avance, la Memoria Anual de la Fiscalía, que se publicará oficialmente este viernes. Este acto se ha desarrollado con absoluta normalidad como suele hacerse anualmente: ambos han posado sonrientes ante las cámaras en la recepción del palacio presidencial y han mantenido una conversación privada.

Este hecho se encuentra enmarcado en el presente año entre dos reuniones en las que el Fiscal General va a coincidir con el Rey Felipe VI y otras autoridades políticas en el contexto del inicio del curso judicial. Sin embargo, todo ello no deja de sorprender puesto que García Ortiz se encuentra siendo investigado por un supuesto delito de revelación de secretos y se enfrentará este mismo año a su propio juicio, en el que uno de sus subordinados fiscales tendrá que ejercer contra él.

A este juicio oral pendiente se le suman las críticas con las que el otro protagonista de la fotografía se ha lanzado hacia la judicatura y, en concreto, contra los magistrados que instruyen las causas contra los numerosos casos de corrupción que atañen a la cúpula del PSOE. Sánchez ha asegurado que "hay jueces haciendo política" y, al mismo tiempo ha defendido a capa y espada la inocencia de García Ortiz por supuestamente revelar secretos de un particular que es pareja de una rival política, Isabel Díaz Ayuso.

La fotografía en Moncloa precede al acto de apertura judicial, que tendrá lugar este viernes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y en que García Ortiz dará un discurso sobre la ética y moral de la Fiscalía y sobre cómo perseguir el delito; a pesar de que él se encuentre procesado por haber cometido uno presuntamente. La Memoria de la que ha hecho entrega García Ortiz contiene la actividad del Ministerio Fiscal correspondiente al último año judicial, así como la evolución de la criminalidad y la prevención del delito.