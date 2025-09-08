Una prostituta habla de los pagos en B y los menores en el "negocio turbio" de las saunas del suegro de Sánchez

Susana Pastor, portavoz de la asociación de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, ha revelado este lunes que las saunas propiedad de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, eran conocidas en foros de prostitución a mediados de la primera década de los 2000, que posteriormente, pasaron a ser "habitaciones de alquiler para mujeres que trabajaban en la prostitución".

En una entrevista concedida a La Noche de Cuesta de esRadio Pastor ha recordado que el de Sabiniano Gómez "era un negocio turbio", por lo que no le han extrañado las acusaciones de que en sus saunas se realizara prostitución con menores; si bien ha dicho que prefería no augurar que había menores ejerciendo la profesión: "No me voy a meter en lo de los menores, que quien haga esto con menores que vaya a la cárcel".

En este marco, ha reconocido que el pago por los servicios prestados en las saunas del suegro de Pedro Sánchez es en B porque, al no estar regulada la prostitución, es la forma habitual de pago. Ante todo ello, ha reconocido que la actividad que realizaba el padre de la esposa del líder socialista "eran negocios turbios" y que "el PSOE tiene mucho de lo que hablar". "Tienen que salir más cosas", ha apostillado sobre los escándalos que rodean a los negocios de la familia Gómez.

"Cuando vienen los políticos nos pagan con tarjeta prepago", ha espetado la portavoz de la asociación de prostitutas ironizando con la asiduidad con la que acuden a ese tipo de servicios. De hecho, denunciar que son ellos los mismos que la consumen al tiempo que ponen trabas al ejercicio de la profesión le ha traído problemas a Pastor: "Ya llevo cinco inspecciones en verano".

Al respecto de las palabras de la exmujer del que fuera ministro José Luis Ábalos –que ha sido acusado de consumir repetidamente prostitución mientras que defendía la abolición de la misma— Prado ha instado a Carolina Perles a "decir la verdad ya que habla". "Que una policía no sepa lo que es una pastillita azul, no se lo cree nadie", ha ejemplificado antes de advertir que Perles y su familia también se beneficiaron de la posición de Ábalos como número dos de Sánchez.