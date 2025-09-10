¿Esta Sánchez en un punto de no retorno? Esto es lo que nos dice la macroencuesta del Grupo Libertad Digital

El Grupo Libertad Digital ha publicado los datos de una macroencuesta electoral elaborada en exclusiva por la empresa Demoscopia y Servicios que, con un total de 3.000 entrevistas realizadas, ofrece una información realmente fiable sobre el estado de la opinión pública y la intención de voto en España.

Esto son los resultados principales del sondeo:

El PP ganaría las elecciones con un 35,1% del voto y 149 diputados.

con un 35,1% del voto y 149 diputados. El PSOE sería el segundo con un 26,6% y 105.

Vox tendría una holgada tercera posición subiendo hasta el 16,7% y 56 esaños.

subiendo hasta el 16,7% y 56 esaños. Sumar se quedaría sólo con un 6,1% y 7 diputados.

Podemos, por su parte, tendría el 5,1% y 4.

Además, ERC sería la formación nacionalista más votada con el 1,6% del voto y 7 escaños, pero perdería tres décimas respecto a las elecciones de julio del 23, las mismas que Junts, que se queda en el 1,3% y 5 representantes en el Congreso.

Y EH-Bildu lograría imponerse con mucha ventaja al PNV: tendría un 1,5% del voto mientras que los jetzales se quedaría en el 1%. Ambas formaciones lograrían un diputado más de los que tienen ahora, quedándose con 7 la primera y con 6 la segunda.

Enorme nayoría frente al abismo de bajar de 100

Entre las conclusiones que se pueden extraer de todos estos porcentajes y números está, para empezar, que la mayoría de un hipotético pacto entre PP y Vox sería abrumadora: 205 escaños, a sólo cinco de los dos tercios de la cámara que permiten poner en marcha reformas constitucionales.

Además, si tenemos en cuenta que el partido de Alvise Pérez –Se Acabó la Fiesta– tendría un 1.7%, la suma de todos los partidos que podemos identificar con la derecha lograría un porcentaje de voto por encima del 53%, algo que nunca ha ocurrido en la democracia española.

Por su parte, el PSOE está en horas muy bajas y el descalabro podría ser aún mayor: según el análisis de Demoscopia y Servicios con sólo un retroceso de unas décimas más los socialistas podrían caer por debajo de los 100 diputados, poco menos que una hecatombe.

Otro dato importante es que Sumar se desploma, pero la suma del partido de Yolanda Díaz con Podemos no tiene una caída tan dramática: se quedan a un punto del resultado que tuvieron en julio de 2003. Eso sí, llama poderosamente la atención que pese a la caída del PSOE ninguno de los dos partidos a su izquierda logra, al menos aparentemente, hacerse con una parte de ese electorado.

Y también hay que reseñar que todos los partidos nacionalistas aliados con Pedro Sánchez retroceden con la única excepción de Bildu, que tampoco mejora de una forma significativa. Parece claro que estar con este Gobierno es un mal negocio… desde el punto de vista electoral.

¿Un punto de no retorno?

Algo que empieza a preguntarse mucha gente es si Pedro Sánchez y el PSOE están llegando a un punto de no retorno en el que ya les será imposible recuperarse. Es imposible saberlo porque, al cabo, el escenario político puede cambiar radicalmente por una única noticia, pero lo cierto es que lo más previsible es que pase lo contrario: el calendario judicial puede ser demoledor para los socialistas.

Por otra parte, la ventaja de PP y Vox empieza a ser tal –están 30 diputados por encima de la mayoría absoluta– que cada vez es menos probable un vuelco como el que las pasadas elecciones, donde al fin y al cabo el error en las encuestas no fue tan importante porque la mayoría de la derecha que pronosticaban era mucho más ajustada.

