Mientras Tezanos sigue soltando sus trolas, PP y Vox ya tocan los 210 diputados

Este lunes se han publicado dos encuestas sobre intención de voto para unas hipotéticas generales: la de NC Report para La Razón y la de Sociométrica que publica El Español.

Sin embargo, estos estudios contrastan radicalmente con la publicación, este mismo día, de otro de los engendros del Centro de Investigaciones Sociológicas. Lo cierto es que, como ya sabemos, las cifras de José Félix Tezanos no merecen ser denominadas encuestas, sino tan solo "cosas que publica el CIS". Los datos son directamente mentira: es una fabricación que manipula todos los parámetros.

Una crítica va más allá de lo profesional, planteando una duda ética y legal: "La única duda es saber si simplemente son una inmoralidad... o si también son un delito", añadiendo el analista su convicción personal de que, efectivamente, se trata de lo segundo.

PP y Vox, ¿en 210 diputados?

Frente a las enormes trolas del CIS, las "encuestas de verdad, las que publican las empresas independientes", muestran una tendencia sólida. Aunque el PP ha sufrido una ligera bajada de 4 décimas en ambos estudios, situándose en "mínimos de la legislatura", la verdadera noticia reside en la suma del bloque de la derecha. En la banda alta de las horquillas de NC Report, la combinación de PP y Vox alcanzaría los 210 diputados, una cifra con una importancia no solo simbólica, sino real, ya que con tal mayoría "se pueden hacer cambios serios en nuestras leyes y en nuestra Constitución".

Por su parte, Vox vive un momento de auge, situándose por encima del 18% de intención de voto y superando los 60 escaños. Según el vídeo, el partido de Santiago Abascal está en "máximos históricos" tras meses de subidas constantes.

En el otro lado del espectro, el PSOE de Pedro Sánchez continúa su retroceso. Los socialistas se sitúan en el 25% de los votos, igualando los mínimos alcanzados tras el escándalo del "cerdanazo". El análisis destaca que esta caída es especialmente preocupante para Ferraz porque no es fruto de un impacto puntual, sino una "tendencia de fondo" que parece más real y difícil de revertir. Perforar el suelo del 25% tendría, según el autor, una "importancia simbólica, pero las cosas simbólicas también son políticas".

En conclusión, los datos apuntan a una posible "situación inédita en la historia de España": una mayoría de derechas jamás vista, siempre y cuando el PP y Vox logren entenderse. El vídeo finaliza con un mensaje directo a las formaciones de Feijóo y Abascal: "A ver si se espabilan... y empiezan a hacer esos pactos que les está exigiendo su electorado y que necesita el país".