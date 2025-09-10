Feijóo retrata a Sánchez: "La corrupción sigue porque usted sigue aquí"

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la primera sesión de control al Gobierno este curso político para repasar, una a una, todas las causas de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez. El presidente, ajeno a la retahíla de escándalos, apenas se ha limitado a responderle que "no nos va a provocar" y que "este es un Gobierno limpio", sin entrar al fondo del caso Ábalos, el caso Cerdán, el procesamiento del fiscal general o la declaración este miércoles en los juzgados de Begoña Gómez.

"Sé lo que pretende pero no nos va a provocar, no nos va a provocar, y voy a responder a su pregunta: estamos haciendo lo que prometimos, exigíamos un Gobierno limpio y este es un Gobierno limpio", ha dicho el presidente, sacando pecho precisamente el día que su mujer comparece como imputada y un día después de que su fiscal general, Álvaro García Ortiz, conociera la decisión del Tribunal Supremo de abrirle juicio oral. Mientras eludía la corrupción, Sánchez hablaba de políticas sociales y retaba a Feijóo ha calificar de "genocidio" la actuación de Israel en Gaza.

Armengol, protagonista

El líder del PP le exigía, "para repartir carnés de moralidad, renueve primero el suyo", reprochándole "estar presente en todas las causas de dimisión que le he referido". "Se escondió en La Mareta pensando que las causas de corrupción se iría; la corrupción sigue porque usted sigue aquí", el ha dicho, acusándole de tener "sólo miedo", a los jueces, los medios, los socios y a los españoles. "Quizá también, el miedo a que usted mismo..." concluía Feijóo al que cortaba de forma abrupta la presidenta de las Cortes, Francina Armengol. La frase final era "a que usted mismo acabe en el juzgado".

Armengol era también protagonista durante la intervención de Santiago Abascal, que acusaba a Pedro Sánchez de "ser un corrupto, un traidor y un indecente", tanto por la corrupción como por sus políticas migratorias. "Vuelve con su mala educación, retiraré del Diario de Sesiones sus insultos pero le ruego que no vuelva a insultar porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado", decía.

Tellado, en la diana del Gobierno

La sesión acogía el estreno de Ester Muñoz como portavoz parlamentaria interpelando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que optaba por no dirigirse directamente a ella, a pesar de haber acusado al PP de machismo en otras ocasiones, para hacerlo a Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo por sus palabras sobre "la fosa del Gobierno" o la canción "limón, limonero" que cantó el líder del PP. Ante la cascada de reproches de la portavoz del PP, la ministra optaba por atacar a Isabel Díaz Ayuso para intentar equiparar su situación con la de la mujer del presidente.

Miguel Tellado se estrenaba en la sesión de control como secretario general interpelando al ministro de justicia, Félix Bolaños, que le instaba a rectificar sus palabras sobre la "fosa", a lo que el número dos del PP se negaba recordándole que "quien sabe de fosas es Otegi, el socio de Sánchez y quien le hizo ministro", decía.